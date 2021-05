Βίντεο: Μια… επτάψυχη γάτα, που ΄πεπεσε από τον 5ο όροφο

Μια γάτα στο Σικάγο των ΗΠΑ επέζησε αλώβητη αφού πήδηξε από ένα παράθυρο του πέμπτου ορόφου για να ξεφύγει από φωτιά σε διαμέρισμα.

Το προσωπικό της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατέγραφε σε βίντεοεικόνες από το εξωτερικό του κτιρίου καθώς οι πυροσβέστες έσβηναν τη φωτιά όταν μια μαύρη γάτα εμφανίστηκε μέσα από έναν καπνό να κάνει βουτιά στο κενό από ένα σπασμένο παράθυρο.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z

— Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 13, 2021