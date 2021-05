Βίντεο: Halston, η άνοδος και η πτώση του διάσημου σχεδιαστή

Ντυνόταν σχεδόν πάντα στα μαύρα, έκρυβε πίσω από γυαλιά ηλίου το καταπράσινο βλέμμα του και ήθελε να τον φωνάζουν απλά Halston. Έτσι συστηνόταν, χωρίς μικρό όνομα, χωρίς επίθετο. Αν το αστέρι του δεν είχε καεί πολύ νωρίς, θα είχε προσφέρει πολλά περισσότερα στη βιομηχανία της μόδας. Ήταν άλλωστε εκείνος που επανεφηύρε την αμερικάνικη μόδα και άνοιξε τον δρόμο για σχεδιαστές όπως οι Calvin Klein και Ralph Lauren.

Τα πρώτα χρόνια στη Νέα Υόρκη και η αναγνώριση

Γεννημένος στις 23 Απριλίου 1932 στην Αϊόβα και μεγαλωμένος σε αγροτική οικογένεια, ο Roy Halston Frowick μετακόμισε στο Σικάγο το 1952 για να φοιτήσει στο Chicago Institute of Art. Πολύ γρήγορα έγινε γνωστός για τα καπέλα που σχεδίαζε και το 1957 άνοιξε το πρώτο του κατάστημα. Ένα χρόνο αργότερα, αναζήτησε την τύχη του στη Νέα Υόρκη, δουλεύοντας αρχικά στο πλευρό της γνωστή πιλοποιού της εποχής Lilly Daché και έπειτα, στο πολυκατάστημα Bergdorf Goodman. Το 1961 όμως, τα πάντα άλλαξαν. Η Jackie Kennedy φόρεσε στην ορκομωσία του συζύγου της, John F. Kennedy ένα καπέλο του Halston, αποκλειστικά σχεδιασμένο για εκείνην και κατέστησε τόσο τον ίδιο, όσο και το ταλέντο του αναγνωρίσιμο σε όλο τον κόσμο. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο καπέλο εκτίθεται στο Μουσείο JF Kennedy, ως ένα από τα πιο iconic κομμάτια του αθάνατου στυλ της Jackie.

Μία επταετία μετά, ο Halston εγκαινίασε τον οίκο του, λανσάροντας την πρώτη, προσωπική του συλλογή γυναικείας ένδυσης. Εκμεταλλευόμενος το διάσημο πελατολόγιο του Bergdorf Goodman, κατάφερε να φέρει όλη την ελίτ της Νέας Υόρκης στην μπουτίκ του: από την Bianca Jagger, μέχρι την Liza Minnelli και την Raquel Welch, αλλά και τον μύθο του ιταλικού στυλ, Gianni Agnelli.

Η στιλιστική του φιλοσοφία ήταν βασισμένη στην απλότητα, less becomes more ήταν μία από τις πιο γνωστές ατάκες του. Σχεδίαζε ρούχα που κατέρριπταν κάθε συντηρητισμό και εγκλωβισμό του γυναικείου σώματος, ήταν φίνα, μίνιμαλ, η επιτομή της haute couture μόδας.

Halston, ο βασιλιάς της νύχτας

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Halston ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας. Πολυβραβευμένος, αναγνωρίσιμος, επιτυχημένος και κατά 12 εκατομμύρια δολάρια πλουσιότερος χάρη στην εξαγορά της εταιρείας του από τον όμιλο Norton Simon Inc.

Κι αν η επαγγελματική του ζωή βρισκόταν στο ζενίθ, η προσωπική του πίστευε ότι ήταν στο ναδίρ. Δεν έζησε ποτέ την αληθινή αγάπη και έβρισκε πάντα καταφύγιο σε εραστές της μίας βραδιάς μετά από ξέφρενα ντίσκο πάρτυ στο θρυλικό Studio 54. Έκανε παρέα με τον Andy Warhol, αλλά και με τις Elizabeth Taylor, Margaux Hemingway, Pat Cleveland, Anjelica Huston, Bianca Jagger και Liza Minnelli, που όλες δήλωναν γοητευμένες από το φωτεινό του αστέρι. Αυτό που άρχισε να χάνει επικίνδυνα τη λάμψη του όταν συνάντησε τον άντρα που λέγεται ότι αγάπησε περισσότερο από τον εαυτό του.

Μέσα από μία τηλεφωνική υπηρεσία ενοικίασης συντρόφων, γνώρισε τον 24χρονο Victor Hugo με καταγωγή από την Βενεζουέλα. Τον ερωτεύτηκε σφόδρα και τον έβαλε μέσα στη ζωή του. Ο Hugo μετακόμισε στο σπίτι του, είχε λόγο για ό,τι συνέβαινε στην εταιρεία του και τον οδήγησε σταδιακά στον κατήφορο. Η ζωή του Halston έγινε ξαφνικά ένα κοκτέιλ γεμάτο ουίσκι, αγοραίο σεξ, ουσίες, ατελείωτα ξενύχτια. Ο ίδιος μεταμορφώθηκε σε ένα επιθετικό, οξύθυμο, κακότροπο πλάσμα. Η λάμψη του καταπράσινου βλέμματός του είχε χάθει. Μαζί και η όρεξή του για δημιουργία.

Το σκληρό τέλος του Halston

Το 1983, ο όμιλος Norton Simon Inc., πουλήθηκε στον όμιλο Esmark Inc, η Halston Enterprises υποβιβάστηκε, ο Halston απαξιώθηκε από τους νέους ιδιοκτήτες και το 1984 σταμάτησε να εργάζεται. Έκλεισε το ατελιέ του, απομακρύνθηκε από τη θέση του προέδρου της εταιρείας του και αυτοεξορίστηκε. Το τελικό χτύπημα ήρθε όταν διαγνώστηκε με AIDS.

Έξι χρόνια μετά τον επαγγελματικό του θάνατο, στις 26 Μαρτίου 1990, ο Halston άφησε την τελευταία του πνοή. Πέθανε στον ύπνο του, σε ηλικία 57 ετών, ενώ νοσηλευόταν στο Pacific Presbyterian Medical Center στο Σαν Φρανσίσκο. Ο αδελφός και η αδελφή του ήταν οι δύο άνθρωποι που έμειναν μαζί του μέχρι το τέλος.

H μίνι σειρά Halston του Netflix σε σκηνοθεσία Ryan Murphy, με τον Ewan McGregor στον πρωταγωνιστικό ρόλο κάνει πρεμιέρα σήμερα, Παρασκευή 14 Μαΐου.