Βίντεο: Ο χορός της Σάλμα Χάγιεκ με τον Άντονι Χόπκινς

Μπορεί ο σερ Άντονι Χόπκινς να μην παρέλαβε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου που απέσπασε στα 93α Βραβεία Όσκαρ για την υψηλής συγκίνησης ερμηνεία του στην ταινία του Φλοριάν Ζελέρ «The Father», καθώς προτίμησε να μην ταξιδέψει στο Λος Άντζελες και να παραμείνει στην πατρίδα του Ουαλία, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν γιόρτασε την νίκη του.

Η Σάλμα Χάγιεκ δημοσίευσε στο instagram ένα τρυφερό βίντεο στο οποίο ο Χόπκινς και η ίδια λικνίζονται στο σπίτι του στην Ουαλία υπό τους ήχους της μπαλάντας «Dance Me to the End of Love» του Λέοναρντ Κοέν, γράφοντας στην ανάρτηση: «Γιορτάζοντας με τον βασιλιά Άντονι Χόπκινς το δεύτερο Όσκαρ του για την εξαιρετική ερμηνεία του στην ταινία The Father».

Ενώ ο Χόπκινς σχολίασε κάτω από την ανάρτηση της καλής φίλης του «Σ′ ευχαριστώ βασίλισσα για την αγάπη και το γέλιο. Μία αξέχαστη, όμορφη μέρα».