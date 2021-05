Τσέλσι: Οι ευρωπαϊκοί τελικοί έρχονται μόνο όταν αλλάζει προπονητή

Η Τσέλσι πήρε την πρόκριση στον τελικό του Champions League, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 και σφραγίζοντας την τρίτη συμμετοχή της στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι “μπλε” επιβεβαίωσαν τον “κανόνα” που θέλει να αλλάζουν τεχνικό κατά τη διάρκεια της σεζόν, προκειμένου να φτάσουν στον τελικό κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μια παράδοση που χτίζουν από το 1998, όταν κατέκτησαν το κύπελλο Κυπελλούχων με τον Τζιανλούκα Βιάλι, έχοντας στον πάγκο της τον Ρουντ Γκούλιτ. Τη φετινή σεζόν ο Φρανκ Λάμπαρντ αντικαταστάθηκε από τον Τόμας Τούχελ, αυτός αναμόρφωσε την Τσέλσι και την έστειλε στον τελικό.

Το 2008 διεξήχθη ο χαμένος τελικός της Μόσχας για το Champions League, στα πέναλτι κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Λονδρέζοι ξεκίνησαν με τον Μουρίνιο στο τιμόνι, ωστόσο στο τέλος ο Αβραάμ Γκραντ είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Έπειτα ακολούθησαν μόνο επιτυχίες σε τελικούς. Το 2012 όπου κατέκτησε το μοναδικό Champions League στην ιστορία της ξεκίνησε με τον Αντρέ Βίλας Μπόας και την ολοκλήρωσε με τον Ρομπέρτο ντι Ματέο, με τον Ιταλό ξεκίνησε το 2013 τη σεζόν, ωστόσο την ολοκλήρωσε με τον Ράφα Μπενίτεθ, κατακτώντας το Europa League.

Πριν από δύο χρόνια κατέκτησε το Europa League για δεύτερη φορά κόντρα στην Άρσεναλ, ωστόσο ο Μαουρίτσιο Σάρι, ο οποίος βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας στον τελικό του Μπακού, ήταν από την αρχή της χρονιάς, αποτελώντας την εξαίρεση στον κανόνα. Για την ιστορία, η Τσέλσι έχει κατακτήσει και ένα Κύπελλο Κυπελλούχων τη σεζόν 1970-71, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο παλιό Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Chelsea are very good at sacking their manager mid-season and then reaching a European final.

1998 Cup Winners' Cup Gullit/Vialli

2008 Champions League Mourinho/Grant

2012 Champions League AVB/Di Matteo

2013 Europa League Di Matteo/Benitez

2021 Champions League Lampard/Tuchel

