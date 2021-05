Self test: Ποιοι υποχρεούνται να τα κάνουν – Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Self test υποχρεούνται να κάνουν μαθητές εκπαιδευτικοί, αλλά και εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να επιστρέψουν στο σχολείο ή την εργασία τους την Δευτέρα 17 Μαΐου και στη συνέχεια να υποβάλλουν στην πλατφόρμα Self-testing.gov.gr, τα αποτελέσματα των διαγνωστικών τεστ.

Σε περίπτωση που βρεθούν θετικοί θα πρέπει να μείνουν σπίτι και στη συνέχεια να υποβληθούν σε δεύτερο τεστ, αυτή τη φορά μοριακό σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας. Σημειώνεται πως πλέον οι μαθητές και εργαζόμενοι σε σχολεία πραγματοποιούν ένα μόνο self test κάθε εβδομάδα και όχι δύο, όπως ίσχυε μέχρι την περασμένη εβδομάδα και αυτοδιαγνωστικός έλεγχος γίνεται 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο, δηλαδή την Κυριακή το απόγευμα ή το βράδυ, ενώ το αποτέλεσμα, είτε είναι θετικό είτε αρνητικό, δηλώνεται στην σχετική πλατφόρμα.

Εκτός από μαθητές, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στα σχολεία self test πρέπει να πραγματοποιήσουν και να δηλώσουν το αποτέλεσμα εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος αλλά και όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Οσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα, για να επιστρέψουν στην εργασία τους τη Δευτέρα υποχρεούνται να έχουν αρνητικό self test όσοι δουλεύουν στο λιανεμπόριο, την εστίαση, στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τις μεταφορές, στις υπηρεσίες καθαρισμού, τα κομμωτήρια, τα κουρεία, στα κέντρα αισθητικής, τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων και τις σχολές οδηγών.

Η προμήθεια των self tests για τους ανήλικους μαθητές γίνεται από τους γονείς και κηδεμόνες από τα φαρμακεία, ενώ οι εργαζόμενοι παίρνουν το self test από το φαρμακείο με τον ΑΜΚΑ και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Βαριά πρόστιμα που φτάνουν τα 1.500 ευρώ

Οπως έχει ανακοινωθεί οι εργοδότες των κλάδων που αναφέρθηκαν δεν επιτρέπεται να απασχολήσουν κανέναν εργαζόμενο (με φυσική παρουσία) εαν αυτός δεν έχει υποβληθεί σε self test και δεν έχει δηλώσει το αρνητικό αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση που πιαστεί εργαζόμενος να έχει προσέλθει για εργασία, χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test και ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να μην δεχθεί την παροχή εργασίας και μάλιστα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

O εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για τα υποχρεωτικά self – test. Ειδάλλως του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ.

Εάν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self – test του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self – test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.