Χ. Γώγος: Δεν αποκλείεται νέο κύμα της πανδημίας τον Σεπτέμβρη

Ο Χαράλαμπος Γώγος σημείωσε ότι η αποκλιμάκωση στους επιδημιολογικούς δείκτες συνεχίζεται, ωστόσο με αρκετά αργούς ρυθμούς. «Έχει φανεί ότι η ύφεση της καμπύλης δεν είναι πολύ μεγάλη. Έχουμε 10-15% ελάττωση ιικού φορτίου και έχουν μειωθεί πολύ οι νοσηλείες και βαριά πάσχοντες. Το ποσοστό θετικότητας 4% είναι καλό», είπε.

Όσον αφορά την αξιοπιστία των self test, υπογράμμισε ότι όποιος έχει συμπτώματα πρέπει να κάνει μοριακό ή rapid test και όχι μόνο το self test. «Τα self test δεν έχουν την ίδια ευαισθησία με τα μοριακά ή τα rapid. Μπορεί να μην ανιχνεύει το 100% αλλά το 60-80%», είπε.