Ο Mr Big επιστρέφει στο reboot του «Sex and the City»

Μπορεί μέχρι χτες οι φήμες να ήθελαν τον τηλεοπτικό Mr Big του «Sex and The City», Chris Noth να μην συμμετέχει στην επερχόμενη αναβίωση της σειράς, με τίτλο «And Just Like That», ωστόσο πριν από λίγες ώρες, η HBO Max επιβεβαίωσε ότι ο 66χρονος ηθοποιός θα είναι στα νέα επεισόδια!

Ο παραγωγός της σειράς, Michael Patrick King, επιβεβαίωσε την συμμετοχή του λέγοντας χαρακτηριστικά στην συνέντευξη τύπου «Πώς θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορία του Sex and the City χωρίς τον Mr. Big;»

Η ερωτική ιστορία της Carrie bradshaw και του Mr. Big έκλεισε στο πρώτο Sex and the City με τους δυο τους να παντρεύονται (τελικά). Στο δεύτερο σίκουελ της σειράς κατάφεραν να ξεπεράσουν τις όποιες συζυγικές δυσκολίες και να αναζωπυρώσουν τον έρωτά τους.

Τώρα όμως η σχέση τους αναμένεται να συναντήσει νέες περιπέτειες, καθώς επιστρέφει στη ζωή της , ο άλλος μεγάλος έρωτας της ζωής της, ο Έινταν. Και μάλιστα, επιστρέφει για αρκετά επεισόδια, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο ηθοποιός John Corbett.