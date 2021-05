As: “Η επιστροφή του Ρονάλντο στην Γιουνάιτεντ είναι πιο κοντά από ποτέ”

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε το 2009 από το “Ολντ Τράφορντ” και συνέχισε να κατακτάει κορυφές τόσο με τη φανέλα της Ρεάλ και της Γιουβέντους σε συλλογικό επίπεδο όσο και με αυτήν της εθνικής Πορτογαλίας (ο μοναδικός στην ιστορία με 100+ γκολ σε μία εθνική ομάδα και τρεις διαφορετικούς συλλόγους), ωστόσο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πάντα περίοπτη θέση στην καρδιά του, όσα χρόνια και αν περάσουν.

Δεν αποκλείεται μάλιστα, τώρα που έχει κάνει έναν τεράστιο κύκλο στην καριέρα του και αναζητάει νέα κίνητρα όντας στο 35ο έτος της ηλικίας του να επιστρέψει στο Νησί, εκεί που μετακόμισε το 2003 από την Σπόρτινγκ και άρχισε την λαμπρή καριέρα του.

Σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ της “As”, το συγκεκριμένο σενάριο είναι κάτι παραπάνω από ρεαλιστικό με τα τωρινά δεδομένα. Για την ακρίβεια “η επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πιο πιθανή από ποτέ”.

Manchester United’s Cristiano Ronaldo reacts after his teams victory over FC Porto in a Champions League quarterfinal second leg soccer match Wednesday, April 15, 2009 at the Dragao stadium in Porto, Portugal. Ronaldo scored the only goal in Manchester United’s 1-0 victory and proceed to the next round.(AP Photo/Paulo Duarte)

Που στηρίζει τη θεωρία αυτή το μαδριλένικο μέσο; Στο γεγονός πως έχει μιλήσει ο Πορτογάλος σούπερ σταρ με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και βλέπει ήδη με θετικό μάτι την επιστροφή του, που για να γίνει ωστόσο υπάρχει μία αναγκαία συνθήκη. Αυτή έχει να κάνει με τη θέση στην οποία θα τερματίσει η Γιουβέντους στη φετινή Serie A.

Αυτή τη στιγμή είναι 5η και εκτός Champions League, αν όμως την ερχόμενη Κυριακή νικήσει στην έδρα της Μπολόνια και μία έστω εκ των Νάπολι (παίζει εντός με την Βερόνα) ή Μίλαν (αγωνίζεται εκτός με την Αταλάντα) δεν πάρει το τρίποντο, θα σφραγίσει την πρόκριση στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως εκτιμάει η “As” στην ηλεκτρονική της έκδοση, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο ιδανικός προορισμός για τον CR7: “Ο Κριστιάνο θα δεχτεί τη μείωση στο κασέ του, επειδή ξέρει ότι δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να επιστρέψει στο Champions League και να ελπίζει σε κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας”, αναφέρει με νόημα.