Βίντεο: Την καθημερινότητα ενός άγριου λύκου καταγράφει κάμερα στο κολάρο του

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, κατάφεραν να τοποθετήσουν μία μικροσκοπική κάμερα στο κολάρο ενός άγριου λύκου, δίνοντας τους οπτικό υλικό, για πρώτη φορά, από την καθημερινότητα τους.

Η κάμερα τοποθετήθηκε από τον οργανισμό Voayagers Wolf Project, αφού πρώτα είχε δοθεί νάρκωση στον λύκο. Το βίντεο καταγράφει τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα κάθε ώρας κατά την διάρκεια της ημέρας, ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο ένα «παράθυρο» στους επιστήμονες προκειμένου να παρακολουθήσουν την ζωή ενός λύκου.

«Αυτό που είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό είναι ότι αυτός ο λύκος με τον κωδικό V089, (μοναχικός λύκος) ήξερε πώς να κυνηγά και να πιάνει ψάρια. Μπορεί να δει κανείς ότι τρώει τρία διαφορετικά ψάρια, τα οποία ”ψάρεψε” και έφαγε στο ίδιο σημείο κατά μήκος του ποταμού Ας».

Το πρόγραμμα είναι μια προσπάθεια του Πανεπιστημίου της Μινεσότα να μελετήσει την ζωή των λύκων που ζουν μέσα και γύρω από το Εθνικό Πάρκο Βόγιατζερς στην Μινεσότα (Voyageurs National Park).

Παράλληλα η κάμερα κατέγραψε και απρόσμενες εικόνες, όπως τον λύκο να απολαμβάνει ένα γεύμα με βατόμουρα.

Όπως σχολίασε ο οργανισμός Voayagers Wolf Project με ανάρτηση στον λογαρισμό του στο Twitter, «Αυτό δεν σημαίνει ότι οι λύκοι προτιμούν τα μούρα από το κλασσικά θηράματα τους. Το πιο πιθανό είναι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, η τυπική λεία των λύκων (ελάφια και κάστορες) είναι πιο δύσκολο να τα πιάσουν και έτσι στρέφονται σε μια πηγή τροφής που είναι άφθονη και απαιτεί λιγότερη κατανάλωση ενέργειας».

To our knowledge, this is the first-ever and only footage of wolves eating blueberries! Though, we know of a few clips of wolves eating other kinds of berries or fruits. We tried for 2 years to get this footage of wolves eating berries and finally got it in summer 2020! (1/6) pic.twitter.com/VLaw6mFqjK

— Voyageurs Wolf Project (@VoyaWolfProject) January 5, 2021