Βίντεο: Η πρώτη γυναίκα αστροναύτης από τον αραβικό κόσμο

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν τους επόμενους δύο αστροναύτες που θα συμμετάσχουν στο φιλόδοξο διαστημικό της πρόγραμμα και η μία είναι, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας και συνολικά του αραβικού κόσμου, γυναίκα.

Η απόφαση, όπως αναφέρει η Deutsche Welle ήρθε τη στιγμή που τα ΗΑΕ επικρίνονται σφόδρα σε ό,τι αφορά θέματα ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών μετά και τις αποκαλύψεις σε βάρος του ηγέτη του Ντουμπάι, Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ για τη μεταχείριση της κόρης του, Λατίφα.

Ο Αλ Μακτούμ, ο οποίος επίσης υπηρετεί ως αντιπρόεδρος των ΗΑΕ, ανακοίνωσε πως η γυναίκα που θα λάβει μέρος στο πρόγραμμα ονομάζεται Νούρα Αλ Ματρούσι.

Σε ανάρτηση το Twitter o Αλ-Μακτούμ αναφέρει πως η γυναίκα, όπως και ο Μοχάμεντ Αλ Μούλα ”επιλέχθηκαν μεταξύ περισσότερων από 4.000 υποψηφίων για εκπαίδευση στη NASA για μελλοντικές αποστολές εξερεύνησης του διαστήματος.”

We announce the first Arab female astronaut, among two new astronauts, selected from over 4,000 candidates to be trained with NASA for future space exploration missions. Congratulations Noura Al Matrooshi and Mohammed Al Mulla. pic.twitter.com/bfyquyzqAJ

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2021