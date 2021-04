Βίντεο: Έσωσε στο παρά πέντε παιδί από τις γραμμές του τρένου

Ένας εργαζόμενος των σιδηροδρόμων της Ινδίας έβαλε σε κίνδυνο την ζωή του προκειμένου να σώσει ένα παιδί που έπεσε στις ράγες του τρένου ενώ ο συρμός κατευθυνόταν με ταχύτητα στον σταθμό.

Στο βίντεο που καταγράφηκε η τροματική σκηνή από κάμερα του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας, φαίνεται ο Μαγιούρ Σελκέ, να τρέχει προς το ηλικίας 6 ετών αγόρι, που παραπάτησε στην πλατφόρμα ενώ περπατούσε και βρέθηκε χωρίς να το καταλάβει στις ράγες του τρένου, στον σταθμό Βανγκάνι, ανατολικά της Βομβάης. Αμέσως άρπαξε το αγοράκι και σε κλάσματα δευτερολέπτου προσγειώθηκε μαζί του στην πλατφόρμα ενώ ο συρμός βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής και από τους δύο.

«Έτρεξα προς το παιδί σκεφτόμενος ότι μπορεί να κινδυνεύσω και εγώ. Έπρεπε όμως να το σώσω. Άλλωστε η γυναίκα που το συνόδευε είχε πρόβλημα οράσεως και δεν μπορούσε να βοηθήσει», είπε ο Μαγιούρ Σελκέ.

A Good Samaritan:

At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.

We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 19, 2021