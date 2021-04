Βίντεο: Αστυνομικοί στη Μινεσότα σκότωσαν 20χρονο για ένα αποσμητικό στο ΙΧ του!

Διαδηλώσεις κατά της αστυνομίας ξέσπασαν σε προάστιο της Μινεάπολις των ΗΠΑ την Κυριακή (11/4), όταν ένας αστυνομικός πυροβόλησε θανάσιμα έναν νεαρό Αφροαμερικανό μέσα στο αυτοκίνητό του αφού τον σταμάτησε για μια παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, περίπου 16 χιλιόμετρα από το σημείο όπου πέθανε ο Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη σύλληψή του από την αστυνομία πέρυσι τον Μάιο.

More flash bangs accompanied by heavy deployment of tear gas outside of Brooklyn Center police station, as cops disperse crowds protesting the racist killing of #DaunteWright earlier today in the Minneapolis suburb. pic.twitter.com/k7SD5cesji

— Vitalist International (@VitalistInt) April 12, 2021