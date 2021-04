Βίντεο: Αποκάλυψε ενώπιον της μητέρας και της γιαγιάς της ότι είναι πολυσυντροφική

Η Γουίλοου Σμιθ, κόρη του Γουιλ Σμιθ, αποκάλυψε στο Red Table Talk, ενώ συζητούσε με τη μητέρα της Τζάντα Πίνκετ Σμιθ και τη γιαγιά της Άντριαν Μπάνφιλντ-Νόρις, πως επιλέγει να κάνει ερωτικές σχέσεις με πολλούς συντρόφους συγχρόνως.

Η 20χρονη καλλιτέχνιδα, όπως αναφέρει το CNN, είναι σε σχέση με τον Τάιλερ Κόουλ από το 2017, όμως αυτό δεν την εμποδίζει στο να συνάπτει και άλλες ερωτικές σχέσεις παράλληλα.

“Το θεμέλιο της πολυσυντροφικότητας είναι η ελευθερία να δημιουργείς ένα στιλ σχέσεων που λειτουργεί για εσένα, και όχι να μπαίνεις κατευθείαν στη μονογαμία επειδή όλοι γύρω σου πιστεύουν ότι αυτό είναι το σωστό.

“Στο παρελθόν αναρωτήθηκα, πώς μπορώ να διαμορφώσω την προσέγγισή μου για τις σχέσεις με αυτόν τον παράγοντα κατά νου. Κάνοντας έρευνα για την πολυσυντροφικότητα, διαπίστωσα ότι ο βασικός λόγος που διαλύονται οι μονογαμικές σχέσεις ή οι γάμοι, είναι η απιστία” εξήγησε η Γουίλοου.

Will Smith's daughter, Willow Smith, comes out as polyamorous on Red Table Talk with her mom Jada. pic.twitter.com/JbNYcWjKIm

— Laila Ijeoma | Lailasnews.com (@LailaIjeoma) April 29, 2021