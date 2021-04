Ο ρατσισμός στην Αμερική σε ένα βίντεο

Οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα βίντεο που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο και έχει τραβηχτεί μέσα από ένα αυτοκίνητο. Σε αυτό το βίντεο, ο 61χρονος Luke Alvin Oeltjenbruns τρακάρει τα περιπολικά που τον έχουν κλείσει, για να ξεφύγει, έχοντας μάλιστα έναν αστυνομικό ανεβασμένο έξω από την πόρτα του οδηγού την ώρα που αναπτύσσει ταχύτητα.

Σύμφωνα μάλιστα με το FOX 9, ο δράστης κτυπά τον αστυνομικό στο κεφάλι με ένα σφυρί.

This guy was NOT shot to death by the police. Despite dragging an officer w/ his truck & beating the officer with a hammer, they took him into custody ALIVE. Why? He has the complexion of protection. Seriously, the only thing that kept him alive was the fact that he is white. https://t.co/6uYfR3DYGw

— Corey🤬Reynolds (@coreyreynoldsLA) April 16, 2021