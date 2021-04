Οι πρώτες δηλώσεις της Βίκυς Καγιά μετά το τέλος της από το GNTM

Η Βίκυ Καγιά μέχρι πρότινος αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι του Greece’s Next Top Model. Ωστόσο, το βράδυ της Πέμπτης 15/4, το Star εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία αναφερόταν ότι η γνωστή παρουσιάστρια θα συνεχίσει για 6η σεζόν να παρουσιάζει το Shopping Star, ενώ θα είναι και η οικοδέσποινα του ανανεωμένου Dancing With The Stars.

Λίγες ώρες μετά την είδηση η Βίκυ Καγιά, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ευτυχείτε» και δήλωσε ενθουσιασμένη για το νέο της βήμα.

«Το ότι αποφασίστηκε να γίνει αλλαγή πλεύσης, δεν σημαίνει ότι δεν θα στηρίξω το GNTM. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με το κανάλι . όλο αυτό έχει γίνει σε ένα πλαίσιο αγάπης και επικοινωνίας, για να μπορούμε να συνυπάρχουμε και να είμαστε χαρούμενοι όλοι. Πάντα μου ζητάνε τη γνώμη μου και εγώ τη δική τους για διάφορα άλλα πράγματα που απασχολούν εμένα. Έχουν πέσει διάφορες σκέψεις στο τραπέζι, δεν ξέρω που θα κάτσει η μπίλια και τι θα κάνουν ακριβώς.

Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή που πρέπει να ξέρεις να σταματάς. Η εξέλιξη χρειάζεται ανανέωση και χρειάζεται ένα νέο μαγικό τρόπο για να βγάζεις πτυχές του εαυτού σου. Όταν μου έγινε η πρόταση για το “Dancing with the Stars”, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γίνεται να τα κάνω όλα εγώ. Οπότε κάτσαμε και βρήκαμε αυτή τη λύση. Αυτό δε σημαίνει, όμως, ότι δεν αγαπώ το GNTM. Είμαστε όλοι μια ομάδα. Χθες δεν μπορούσα να σας πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν γνώριζα 100%. Χθες υπογράψαμε. Αυτή ήταν η τελική συμφωνία όλων. Το “Dancing with the Stars” θα είναι αρχή της σεζόν και ανυπομονώ.», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Καγιά.