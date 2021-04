Πέθανε ο Μαρκ Έλιοτ η φωνή των τρέιλερ ταινιών της Disney

Ο Μαρκ Έλιοτ, η φωνή πίσω από έναν μεγάλο αριθμό τρέιλερ ταινιών της Disney, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Σύμφωνα με το THR, o Μαρκ Έλιοτ πέθανε στις 3 Απριλίου, σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες μετά από δύο καρδιακές προσβολές. Ο Αμερικανός ηθοποιός φωνής έδινε επίσης μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ο Μαρκ Έλιοτ ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα τέλη της δεκαετίας του ’50, εργαζόμενος ως DJ στο ραδιόφωνο. Μετά από δύο δεκαετίες σε ραδιοφωνικούς σταθμούς σε Αϊόβα, Οχάιο, Οντάριο, Σαν Φρανσίσκο και Λος Άντζελες, άρχισε να κάνει σπικάζ το 1977, με πρώτες δουλειές διαφημιστικό υλικό για τις ταινίες Smokey and the Bandit, Star Wars και The Goodbye Girl.

Την ίδια περίοδο ο παραγωγός τρέιλερ της Disney, Κρεγκ Μάρεϊ προσέλαβε τον Έλιοτ για το τρέιλερ της επανέκδοσης της ταινίας «Σταχτοπούτα». Έως τη δεκαετία του 2000, ήταν η φωνή της Disney.

«Σκέφτεστε τις αποφάσεις που λαμβάνεται και τα μονοπάτια που επιλέγετε και όλα αυτά τα πράγματα και για μένα η έναρξη της συνεργασίας με τη Disney είναι η καθοριστική στιγμή στη ζωή μου, όχι μόνο στην καριέρα μου, αλλά και στη ζωή μου. Επειδή μου έδωσε αυτή την ταυτότητα η οποία… συνεχίζεται μέχρι σήμερα » είχε δηλώσει σε συνέντευξη στο VO Buzz Weekly το 2015.

«Το να είμαι η φωνή της Disney είναι μια υπέροχη βάση για την καριέρα μου. Αν αυτή είναι η ταυτότητα που φέρω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου, δεν θα έκανα κάτι διαφορετικό» τόνισε.

Τα τελευταία τρέιλερ στα οποία ήταν αφηγητής ήταν το 2008 στην ειδική έκδοση για DVD των ταινιών κινουμένων σχεδίων «The Aristocats» (Οι Αριστόγατες) και «101 Dalmatians II: Patch’s London Adventure» (01 Σκυλιά της Δαλματίας 2: Η περιπέτεια του Πάτσα).

ΑΠΕ-ΜΠΕ