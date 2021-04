Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ 1-0: Βασιλιάδες του League Cup οι πολίτες, κούπα για 4η σερί σεζόν

Είναι η απόλυτη κυρίαρχος στο League Cup τα τελευταία χρόνια και το αποδεικνύει συνέχεια σε φίλους και εχθρούς! Ο λόγος για την Μάντσεστερ Σίτι, με την γαλάζια αρμάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να επικρατεί 1-0 της Τότεναμ στον 61ο τελικό της διοργάνωσης που έλαβε χώρα στο “Γουέμπλεϊ” (8.000 θεατές στις εξέδρες) και να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τροπαίου για τέταρτη διαδοχική σεζόν.

Με την επιτυχία αυτή ο Καταλανός τεχνικός έγινε μάλιστα ο μοναδικός στην ιστορία του θεσμού με τέσσερις σερί κατακτήσεις, με τους πολίτες να βάζουν το 8ο Κύπελλο του League Cup στην τροπαιοθήκη τους για να πιάσουν στην κορυφή την Λίβερπουλ.

Manchester City’s Aymeric Laporte, center, celebrates with Riyad Mahrez, left, and Joao Cancelo after scoring the opening goal during the English League Cup final soccer match between Manchester City and Tottenham Hotspur at Wembley stadium in London, Sunday, April 25, 2021. (AP Photo/Alastair Grant)

ΤΟ ΜΑΤΣ

Ένας διαρκής επιθετικός μονόλογος από πλευράς Μάντσεστερ Σίτι ήταν το πρώτο ημίχρονο του τελικού του Carabao Cup, με τους παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο έχοντας υψηλά ποσοστά κατοχής μπάλας (64%) και ασκώντας ασφυκτική πίεση στους αντιπάλους τους, που οι επισκέψεις τους στην περιοχή του Έντερσον ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Η πρώτη καλή φάση έγινε στο 7′ όταν ο Στέρλινγκ ταλαιπώρησε με σλάλομ από τα αριστερά τον Οριέ και γύρισε για τον Φόντεν που αστόχησε από το ύψος της μικρής περιοχής ενώ στο 14′ ο Ντάιερ βρέθηκε ως από μηχανής Θεός για να σταματήσει το σουτ του Στέρλινγκ που πήγαινε στα δίχτυα, με τον Λιορίς να έχει εξουδετερωθεί.

Στο 26′ ήταν η ώρα του Λιορίς να δηλώσει παρών και να κάνει εντυπωσιακή απόκρουση στο σουτ του Φόντεν από πλεονεκτική θέση (η μπάλα χτύπησε και στο αριστερό δοκάρι στη συνέχεια) ενώ με τη συμπλήρωση του ημιώρου οι Λονδρέζοι στάθηκαν τυχεροί, όταν η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ από το πλασέ του Στέρλινγκ από πλάγια θέση προ του Γάλλου κίπερ της Τότεναμ.

Από εκεί και πέρα η σκυτάλη των ευκαιριών πέρασε στον Μαχρέζ με τα δύο εξαιρετικά σουτ του στο 35′ και στο 37’΄να μη βρίσκουν στόχο για λίγα εκατοστά, για να κλείσει το καταιγιστικό πρώτο ημίχρονο των πολιτών με μία ακόμα πολύ καλή ευκαιρία στο 45+1′.

Πρωταγωνιστής ο Κανσέλο που βρέθηκε ακριβώς έξω από το ημικύκλιο και έκανε το ωραίο πλασέ, για να εκτιναχτεί ο Λιορίς στη δεξιά γωνία του και να διώξει σε κόρνερ. Κάπως έτσι το φιναλε βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς σκορ, με αυτήν του Γκουαρδιόλα να μπορούσε κάλλιστα να έχει πετύχει δύο και τρία γκολ (10-1 οι τελικές, 1-0 εντός εστίας) και εκείνη του Μέισον να πηγαίνει ανακουφισμένη στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα που ήταν ακόμα ζωντανή στη μάχη για την κατάκτηση του τροπαίου.

Σε αντίθεση με το ματς… μίας κατεύθυνσης που παρακολούθησε το φίλαθλο κοινό στο πρώτο 45λεπτο, στο δεύτερο η Τότεναμ εμφάνισε με το καλημέρα ένα διαφορετικό, βελτιωμένο πρόσωπο και στο 47′ είχε μία πολύ καλή στιγμή για να σκοράρει, με το φαλτσαριστό σουτ του Λο Σέλσο εκτός περιοχής να αναγκάζει τον Στέφεν να αποκρούσει με δυσκολία σε κόρνερ. Ουσιαστικά σε μόλις 78” από την σέντρα κατάφερε να έχει τον ίδιο αριθμό σουτ με όσα είχε είχε σε όλο το πρώτο ημίχρονο και μάλιστα αυτή να είναι εντός εστίας!Η Σίτι από την πλευρά της παρέμενε η πιο ποιοτική και επικίνδυνη ομάδα στον τελικό, με τους παίκτες

του Γκουαρδιόλα να κυκλοφορούν καλά τη μπάλα και να πατούν συχνά στην αντίπαλη περιοχή αναστατώνοντας τους Λονδρέζους αλλά να τα χαλάνε είτε στην τελική προσπάθεια είτε στην τελευταία πάσα και τον Λιορίς να μη χρειάζεται μέχρι το 70′ να προχωρήσει σε κάποια σπουδαία επέμβαση.

Σε εκείνο το σημείο ωστόσο χρειάστηκε να επέμβει σε κεφαλιά του Φερναντίνιο και στο 74′ απογειώθηκε στη δεξιά γωνία του για να “κατεβάσει” το εξαιρετικό σουτ του Μαχρέζ από το ημικύκλιο ενώ ενδιάμεσα ήταν η σειρά του Γκιουντογκάν να προσθέσει το όνομά του στη λίστα των παικτών της Σίτι με μεγάλη χαμένη ευκαιρία στον τελικό.

Η πίεση ωστόσο των πολιτών αυξανόταν απέναντι στην Τότεναμ που διαρκώς υποχωρούσε για να διαφυλάξει το μηδέν και η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη στο ματς αποδώθηκε στο 82′ μέσα από στημένη φάση. Ο Ντε Μπράινε εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά φέρνοντας τη μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής και ο Λαπόρτ κέρδισε κατά κράτος στον αέρα τον Σισοκό για να πάρει την κεφαλιά και να τη στείλει στην αριστερή γωνία της εστίας του Λιορίς (1-0).

Το γκολ αυτό ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη και το τρόπαιο στους πολίτες που έκλεισαν τον τελικό κυριαρχώντας απόλυτα κόντρα στην Τότεναμ, με τις τελικές προσπάθειες στο φινάλε να είναι 21 για την ομάδα του Μάντσεστερ (4 εντός εστίας) και μόλις 2 για εκείνη του Βορείου Λονδίνου (1 εντός εστίας). Το 3.63 expected goals της Σίτι έναντι του 0.06 της Τότεναμ τα λέει όλα για το ματς!

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Στέφεν, Γουόκερ, Ντίας, Λαπόρτ, Κανσέλο, Ντε Μπράινε (87′ Μπερνάρντο Σίλβα), Φερναντίνιο (84′ Ρόντρι), Γκιουντογκάν, Μαχρέζ, Στέρλινγκ, Φόντεν

ΤΟΤΕΝΑΜ: Λιορίς, Οριέ (90′ Μπέρχβαϊν), Αλντερβάιρελντ, Ντάιερ, Ρεγκιλόν, Χόιμπιεργκ (84′ Ντέλε Άλι), Γουίνκς, Μόουρα (67′ Μπέιλ), Λο Σέλσο (67′ Σισοκό), Σον, Κέιν