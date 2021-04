Κορωνοϊός-Παπαευαγγέλου: «Ο δείκτης θετικότητας μειώθηκε» (βίντεο)

Την επιδημιολογική εικόνα της πανδημίας παρουσίασαν κατά την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης.

Για τα στοιχεία της πανδημίας του κορωνοϊού ενημέρωσε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου. Οπως είπε, 26.000 είναι τα ενεργά κρούσματα στη χώρα, με μέσο όρο 2.800 κρούσματα την ημέρα. Υπάρχει διασπορά στην κοινότητα, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, και η μετάδοση συνεχίζεται.

Παράλληλα, 5.500 ασθενείς νοσηλεύονται σε όλη τη χώρα με κορωνοϊό, με έναν μέσο όρο την εβδομάδα που πέρασε τις 250 νέες εισαγωγές ανά μέρα. Η πίεση στο ΕΣΥ συνεχίζει να αυξάνει. Η αποκλιμάκωση των ΜΕΘ θα χρειαστεί δύο με τρεις εβδομάδες, σημείωσε.

Αυτή την εβδομάδα, ο δείκτης θετικότητας αγγίζει το 5,3%. Σύμφωνα με την κυρία Παπαευαγγέλου, περιμένουμε με την αύξηση των τεστ να μειώνεται ο δείκτης θετικότητας.

Πάνω από τη μονάδα παραμένει ο δείκτης αναπαραγωγής. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η καθηγήτρια στην αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και τόνισε ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, καθώς η όποια χαλάρωση θα αυξήσει τα κρούσματα, όπως είπε.

«Η όποια χαλάρωση τη στιγμή αυτή, που ο ιός είναι παντού, θα αυξήσει την επιδημιολογική επιβάρυνση. Το επιδημιολογικό φορτίο είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν περιοχές που παρατηρείται αύξηση κρουσμάτων, ενώ το Rt βρίσκεται στο 1,02. Η όποια χαλάρωση αυτή τη στιγμή θα αυξήσει το επιδημιολογικό φορτίο και πάλι», επισήμανε η Β. Παπαευαγγέλου.

Η ενδοοικογενειακή μετάδοση και η μετάδοση σε συναθροίσεις έξω από το σπίτι είναι οι δύο μεγάλοι κίνδυνοι και χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση, καθώς ο ιός στην οποιαδήποτε χαλάρωση μπορεί να μας ξεγελάσει, υπογράμμισε.

Παπαευαγγέλου: Στο 91% η κάλυψη των ΜΕΘ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη

Η πίεση στο σύστημα Υγείας συνεχίζει να αυξάνει ακόμα και σήμερα στη βόρεια Ελλάδα. Ο συνολικός αριθμός των διασωληνωμένων στη χώρα μας συνεχίζει να αυξάνεται, κάτι που όπως είπε η κα Παπαευαγγέλου είναι αναμενόμενο.

Στο 86% έφτασε η κάλυψη των κλινών ΜΕΘ στην επικράτεια και στο 91% στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, παρατηρείται αύξηση και στον αριθμό των θανάτων.

«Τα οφέλη του εμβολιασμού είναι σαφή.», τόνισε η καθηγήτρια.

Σε έξαρση παραμένει η πανδημία ανά τον κόσμο

Παίρνοντας τον λόγο, ο Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε πως μέχρι σήμερα έχουν διαπιστωθεί 134 εκατομμύρια μολύνσεις και 3 εκατομμύρια θάνατοι από τον κορωνοϊό σε όλο τον κόσμο. Όπως είπε, την τελευταία εβδομάδα συνέχισε να αυξάνεται ο αριθμός των νέων διαγνώσεων ανά τον κόσμο.

Τάσεις ενίσχυσης έδειξε η επιδημία του κορωνοϊού στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα, με τη Γηραιά Ηπειρο να έχει καταγράψει συνολικά 42 εκατ. κρούσματα και να σημειώνει 4.000 θανάτους την ημέρα, σημείωσε ο κ. Μαγιορκίνης, που έδωσε την επιδημιολογική εικόνα σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μιλώντας για τη Βρετανία, ανέφερε πως η επιδημία δείχνει συρρίκνωση και σταθεροποίηση τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω του αυξημένου αριθμού εμβολιασμένων.

«Εύθραυστη βελτίωση» στην Αττική, σταθεροποίηση στη Θεσσαλονίκη

Μιλώντας για την Ελλάδα, ο καθηγητής τόνισε πως παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων σε περισσότερους από 80 ανά ημέρα. Σε επίπεδο διασποράς, μείωση 5% του επιδημιολογικού φορτίου καταγράφηκε στην Αττική, για την οποία ο Γκίκας Μαγιορκίνης έκανε λόγο για μικρά, πολύ δειλά σημεία εύθραυστης βελτίωσης.

Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη, παρότι στην αρχή της εβδομάδας φάνηκαν σημάδια μείωσης της διάδοσης, τελικά παρατηρήθηκε μια σταθεροποίηση της επιδημίας του κορωνοϊού.

Τι δείχνει έρευνα για την αποτελεσματικότητα των self test

Αναφερόμενος στα self test, ο Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε πως 970.814 self test έχουν διατεθεί στους πολίτες ως σήμερα, ενώ περισσότερα από 2 εκατ. self test βρίσκονται ήδη σε όλα τα φαρμακεία.

Μιλώντας για την αποτελεσματικότητα των self test, ο καθηγητής παρέθεσε τα αποτελέσματα του Public Health England σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, σύμφωνα με το οποίο η ακρίβεια των self test είναι ιδιαίτερα υψηλή.

