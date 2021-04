Κορωνοϊός: Εξαπλώνονται οι μεταλλάξεις στη χώρα

Νέο αρνητικό ρεκόρ σημείωσε ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών με κορωνοϊό στις ΜΕΘ το τελευταίο εικοσιτετράωρο, ενώ στο «κόκκινο» βρίσκονται οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της χώρας, εντείνοντας την ήδη παρατεταμένη ασφυκτική πίεση στο ΕΣΥ. Παράλληλα, άκρως ανησυχητική είναι η διασπορά των μεταλλαγμένων στελεχών του ιού στην κοινότητα και κυρίως η επικράτηση της «βρετανικής» μετάλλαξης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις κατά 93,56% επικρατεί η «βρετανική» μετάλλαξη.

Συγκεκριμένα, τα κρούσματα με μεταλλαγμένα στελέχη του κορωνοϊού στην Ελλάδα ανέρχονται πλέον σε 4.365, ενώ ο αριθμός των νέων στελεχών είναι 788.

Από τον έλεγχο των 897 δειγμάτων για την περίοδο 4 Ιανουαρίου έως 25 Μαρτίου 2021, αναδείχθηκαν συνολικά 711 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC), 76 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI) και ένα δείγμα θετικό για Variant with deletion in S Gene. Τα 711 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος αφορούσαν τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) ενώ από τα 76 δείγματα με στελέχη VUI, τα 75 αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) και 1 αφορούσε το στέλεχος Β.1.1 (Variant_Ε484Κ).

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 11 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 9 Οκτωβρίου έως 28 Δεκεμβρίου του 2020. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής. Από τον έλεγχο των δειγμάτων αυτών δεν αναδείχθηκε κανένα δείγμα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (V0C) ή με στελέχη μεταλλάξεων υπό διερεύνηση (VUI).

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 4.084 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 59 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα.

Πού εντοπίζονται οι μεταλλάξεις

Από τα 59 θετικά στελέχη για την παρουσία της «νοτιοαφρικανικής» μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) τα 57 είναι εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.