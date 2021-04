Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή ξένες ταινίες μέσα από τις σελίδες βιβλίων, στην ΕΡΤ2

Απρίλιος, ο μήνας που στήνει χορό με τον Έρωτα, όπως θέλει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, ο μήνας της Άνοιξης και της «ανάστασης» αλλά και ο μήνας του Βιβλίου.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου στις 23 Απριλίου, η ΕΡΤ2, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή όλο τον μήνα, μεταδίδει ξεχωριστές ταινίες που βασίστηκαν σε δημοφιλή βιβλία.

Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, ώρα 22:00

«Η υπόσχεση της αυγής» (Promise at Dawn / La Promesse de l’ Aube)

Α΄ τηλεοπτική μετάδοση Βιογραφικό δράμα, συμπαραγωγής Γαλλίας-Βελγίου 2017. Η απεικόνιση της θυελλώδους ζωής του διάσημου Γάλλου συγγραφέα Ρομέν Γκαρί, που βασίζεται στο ομότιτλο αυτοβιογραφικό βιβλίο του. Από τον σκηνοθέτη Ερίκ Μπαρμπιέ, με τους Πιέρ Νινέ, Σαρλότ Γκενσμπούργκ, Ντιντιέ Μπουρντόν, Κάθριν ΜακΚόρμακ, Ζαν-Πιέρ Νταρουσέν. Βραβείο Κοινού Fischer στο 19ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου.

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, ώρα 23:00

«Γαλλική σουίτα» (Suite Française) Ρομαντικό δράμα, συμπαραγωγής Αγγλίας-Γαλλίας-Βελγίου 2014. Δράμα εποχής βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Ιρέν Νεμιρόφσκι, Ουκρανής με εβραϊκή καταγωγή, που περιγράφει την είσοδο των ναζιστικών στρατευμάτων στο φιλήσυχο Βισί. Η ταινία μάς μεταφέρει, λοιπόν, σε εκείνο το εκρηκτικό σκηνικό, όπου δύο γυναίκες προσπαθούν να επιβιώσουν υπό πρωτόγνωρες συνθήκες. Σε σκηνοθεσία Σαούλ Ντιμπ, με τους Μισέλ Γουίλιαμς, Κριστίν Σκοτ-Τόμας, Ματίας Σέναρτς, Σαμ Ράιλι, Ρουθ Γουίλσον.

Πέμπτη 15 Απριλίου 2021, ώρα 22:00

«Η πρώτη αγάπη» (The Best of Me)

A΄ τηλεοπτική μετάδοση Ρομαντικό δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 2014. Η ταινία, βασισμένη στο συγκινητικό μπεστ σέλερ του συγγραφέα Νίκολας Σπαρκς, έχει τη διαχρονική στόφα ενός κλασικού ρομαντικού παραμυθιού, όπου το πεπρωμένο, η πίστη και η αυτοθυσία οδηγούν σε ένα συγκλονιστικό φινάλε. Σε σκηνοθεσία Μάικλ Χόφμαν, με τους Μισέλ Μόναγκαν, Τζέιμς Μάρσντεν, Λιουκ Μπρέισι, Λιάνα Λιμπεράτο.

Παρασκευή 16 Απριλίου, ώρα 23:30

«Ένα κάποιο τέλος» (The Sense of an Ending) Δράμα μυστηρίου, παραγωγής Αγγλίας 2017. Αφηγηματικά μυστηριώδες φιλμ για τη μνήμη που σε «παιδεύει», βασισμένο στο ομότιτλο -βραβευμένο με Booker- μυθιστόρημα του Τζούλιαν Μπαρνς. Έρωτες, φιλίες, υπέροχες στιγμές και λάθη της νιότης, βαθιά κρυμμένα μυστικά από το παρελθόν που έρχονται στην επιφάνεια μέσα από ένα ημερολόγιο. Σε σκηνοθεσία Ρίτες Μπάτρα, με τους Τζιμ Μπρόντμπεντ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Χάριετ Γουόλτερ, Μισέλ Ντόκερι, Έμιλι Μόρτιμερ, Μπίλι Χάουλ. Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, ώρα 22:00

«Το μυστήριο του κυρίου Πικ» (Le Mystère Henri Pick)

Α΄ τηλεοπτική μετάδοση Δραματική κομεντί, συμπαραγωγής Γαλλίας-Βελγίου 2019. Το ξεχασμένο χειρόγραφο ενός… πιτσαδόρου γίνεται μπεστ σέλερ μυθιστόρημα. Μια χαλαρή περιήγηση στον κόσμο των βιβλίων και των μυστικών τους, πολλά εκ των οποίων έχουν να κάνουν με την αληθινή ταυτότητα ενός πετυχημένου συγγραφέα. Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Γάλλου συγγραφέα Νταβίντ Φενκινός, ο οποίος το εμπνεύστηκε από τη Βιβλιοθήκη Ανέκδοτων Βιβλίων στην κωμόπολη Βανκούβερ της πολιτείας της Ουάσινγκτον. Σε σκηνοθεσία Ρεμί Μπεζανσόν, με τους Φαμπρίς Λουκινί, Καμίλ Κοτέν, Χάνα Σιγκούλα, Αλίς Αϊσάζ. 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, ώρα 23:00

«Ένας χαρισματικός άνθρωπος» (Genius) Βιογραφικό δράμα, συμπαραγωγής Αγγλίας-ΗΠΑ 2016. Μια all-star cast υπέροχη ιστορία από τα άδυτα της αμερικανικής λογοτεχνικής ιστορίας στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’20. Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο του Α. Σκοτ Μπερκ «Max Perkins: Editor of Genius» και αφηγείται τη σχέση του Μαξ Πέρκινς, του εκδότη και ίσως πιο διάσημου επιμελητή λογοτεχνίας στην ιστορία, με τον Τομ Γουλφ, και κυρίως η ιδιαίτερη προσωπικότητα, η αφοσίωση και ο άγνωστος ρόλος που έπαιξε ο Πέρκινς στην καριέρα και τη ζωή του, καθώς και στις καριέρες και τις ζωές των Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ και Έρνεστ Χέμινγουεϊ. Σε σκηνοθεσία Μάικλ Γκράντεϊτζ, με τους Κόλιν Φερθ, Τζουντ Λο, Νικόλ Κίντμαν, Λόρα Λίνεϊ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021, ώρα 22:30

«Βασιλιάς Ληρ» (King Lear)

Α΄ τηλεοπτική μετάδοση Δράμα, παραγωγής Αγγλίας (BBC) 2018. Μια μοντέρνα κινηματογραφική διασκευή του έργου του Σαίξπηρ από τον Ρίτσαρντ Έιρ. Ο Άντονι Χόπκινς ερμηνεύει τον «Βασιλιά Ληρ» και τον φέρνει στο σκοτεινό παρόν της Ευρώπης του σήμερα. Μαζί του η Έμα Τόμσον, η Έμιλι Γουάτσον και ο Κρίστοφερ Έκλεστον.