Bίντεο: Ξυλοδαρμός Ασιάτισας στο Μανχάταν

H αστυνομία της Νέας Υόρκης ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Twitter το βίντεο με έναν άνδρα να χτυπάει βίαια μια γυναίκα ασιατικής καταγωγής, χθες, στο κέντρο του Μανχάταν, ζητώντας πληροφορίες με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψή του δράστη.

Πρόκειται για το τελευταίο χρονικά περιστατικό μιας σειράς βίαιων επεισοδίων με θύματα πρόσωπα ασιατικής καταγωγής, τα οποία συγκλονίζουν τις ΗΠΑ.

Στα πλάνα, τα οποία κατέγραψαν κάμερες κλειστού κυκλώματος λίγο πριν από το μεσημέρι, από το εσωτερικό ενός κτηρίου, που βρίσκεται κοντά στην Τάιμς Σκουέρ, διακρίνεται μια γυναίκα, ηλικίας 65 ετών -σύμφωνα με την αστυνομία- να περπατάει, όταν ξαφνικά ένας άνδρας την πλησιάζει, τη ρίχνει στο έδαφος, κατόπιν την κλωτσάει αρκετές φορές στο κεφάλι, προτού τελικά απομακρυνθεί.

Στο βίντεο διακρίνεται επίσης ένας άλλος άνδρας, που παρακολουθεί τη σκηνή από το εσωτερικό του κτηρίου και λίγο μετά άλλος ένας. Καθώς ο δράστης απομακρύνεται, ο ένας από τους άνδρες κλείνει την πόρτα του κτηρίου, χωρίς να κάνει καμία κίνηση για να βοηθήσει τη γυναίκα, που παραμένει πεσμένη στο πεζοδρόμιο.

ο θύμα, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί, νοσηλεύεται με κάταγμα στη λεκάνη και πολλαπλά τραύματα, ανέφερε η αστυνομία. Η κατάστασή της είναι σταθερή. Ο δράστης έβρισε τη γυναίκα με προσβολές κατά της ασιατικής καταγωγής της, διευκρίνισε η αστυνομία. Την έρευνα έχει αναλάβει η ειδική μονάδα ρατσιστικών εγκλημάτων.

Είναι η ίδια μονάδα που αναζητά έναν άνδρα, ο οποίος χτύπησε μια γυναίκα, μέσα σε σταθμό μετρό του Μανχάταν, το Σάββατο, λίγο πριν από τις 9 το βράδυ. Η γυναίκα δεν υπέστη κάποιον σοβαρό τραυματισμό. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο δράστης επιτέθηκε λεκτικά εναντίον της με αντι-ασιατικές προσβολές, είπε ένας εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

🚨WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 3/29/21 at approx 11:40 AM, in front of 360 W 43 St in Manhattan, the suspect punched and kicked a 65-year-old woman while making anti-Asian statements. Any info? DM @NYPDTips or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/WRE4kSHtRG

— NYPD NEWS (@NYPDnews) March 30, 2021