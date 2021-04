Ανοίγουν από τη Δευτέρα οι σχολές οδηγών σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με όσα είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς στην καθιερωμένη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας.

Οι σχολές αυτές θα λειτουργούν με τους εξής όρους:

Τα θεωρητικά μαθήματα και οι θεωρητικές εξετάσεις θα διενεργούνται διαδικτυακά.

θα είναι υποχρεωτική η διενέργεια self test ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους στις σχολές αυτές

διενέργεια self test για τον εξεταζόμενο 24 ώρες πριν το πρακτικό μάθημα και τις εξετάσεις, ενώ για τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές διενέργεια self test 2 φορές την εβδομάδα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Επίσης διενέργεια των εξετάσεων με ραντεβού ανά μία ώρα τήρηση κανόνων προστασίας δημόσιας υγείας, ανοιχτά παράθυρα, υποχρεωτική χρήση μάσκας, υγιεινή χεριών και σημείων επαφής του οχήματος.