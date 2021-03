Ζαχαράκη: Μέριμνα της κυβέρνησης η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων

«Ο Τουρισμός έχει χτυπηθεί σκληρά από την πανδημία, και η μέριμνα της κυβέρνησης είναι να στηρίξει έμπρακτα τις επιχειρήσεις, σε συνεννόηση μαζί τους, προκειμένου να τις βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάκαμψη», δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργός Τουρισμού, στο «Blue Economy Forum: The Way to Green Recovery», που διοργανώθηκε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization).

Στην παρέμβαση της η υφυπουργός τόνισε, ότι «όλες οι πρωτοβουλίες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τις αγοράς», και πρόσθεσε ότι «προωθούμε τον βιώσιμο τουρισμό και την προσβασιμότητα, σε ακτές και λιμάνια όπως επίσης και τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Όπως έκανε γνωστό η κ. Ζαχαράκη, για πρώτη φορά το Παρατηρητήριο παράκτιου τουρισμού της Μεσογείου θα έχει τη βάση του στην Ελλάδα, ενώ σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει στην εκπαίδευση των τουριστών όσον αφορά τον βιώσιμο τουρισμό.

Ταυτόχρονα επεσήμανε τον ρόλο που θα παίξει ο ιδιωτικός τομέας, ενώ έκανε λόγο για την χρηματοδότηση ιδιωτικών πρωτοβουλιών που θα προωθήσουν τον βιώσιμο τουρισμό.

Η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε τις προοπτικές του γαστρονομικού τουρισμού και του τουρισμού υγείας. Με δεδομένο ότι η Ευρώπη γερνάει πληθυσμιακά, η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει την συγκεκριμένη πρόκληση ως ευκαιρία και να δημιουργήσει τις προοπτικές για να προσελκύσει τουρισμό υγείας, όπως εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ