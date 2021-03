Βίντεο: Αθλητής του χόκεϊ πέθανε μετά από χτύπημα στο κεφάλι

Συγκλονισμένος είναι σύσσωμος ο αθλητισμός στη Ρωσία με τον θάνατο του αθλητή του χόκεϊ επί πάγου, μετά από χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι από «πακ» (σ.σ. ο δίσκος του χόκεϊ), κατά τη διάρκεια ενός αγώνα για το εθνικό πρωτάθλημα.

Ο αμυντικός Τιμούρ Φαϊζουντίνοφ, 19 ετών, έπαιζε στην εφηβική ομάδα της Ντινάμο Αγίας Πετρούπολης, όταν σε παιχνίδι για τα πλέι-οφ εναντίον της Λόκο Γιάροσλαβ την περασμένη Παρασκευή, υπέστη το μοιραίο χτύπημα.

Ο Φαϊζουντίνοφ κατέρρευσε στο γήπεδο και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της ομάδας, προτού μεταφερθεί σε νοσοκομείο στην πόλη Γιάροσλαβ, 160 μίλια βορειοανατολικά της Μόσχας.

Η λίγκα ανακοίνωσε ότι πέθανε την Τρίτη αφού οι γιατροί έδωσαν μάχη για τη ζωή του επί τρείς ημέρες.

