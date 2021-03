Βίντεο: Ανώμαλη προσγείωση μπόινγκ 737

Ένα αεροπλάνο Μπόινγκ 737 της αεροπορικής Trigana Air, βρέθηκε εκτός διαδρόμου ύστερα από ανώμαλη προσγείωση στο αεροδρόμιο της Τζακάρτα στην Ινδονησία.

Πλάνα από την προσγείωση έκαναν τον γύρω του κόσμου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία φαίνεται το αεροσκάφος τύπου cargo, να χάνει το έλεγχο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Περντανακουσούμα, στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας.

Διακρίνεται επίσης να βγαίνει λευκός καπνός από την άτρακτο του 737 καθώς γλιστράει πάνω στην άσφαλτο και καταλήγει στο γρασίδι. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα ενώ το αεροπλάνο έμεινε άθικτο.

Trigana Air Service cargo 737 suffers runway excursion on landing at Jakarta Halim Perdanakusuma Airport in Indonesia. No injuries reported. https://t.co/iqYRAyvfVg pic.twitter.com/CYFscGudWM

