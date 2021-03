Πανεπιστήμιο Πατρών: Σημαντική θέση στην παγκόσμια κατάταξη το 2021

Διαδοχικές συναντήσεις πραγματοποίησε σήμερα ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, αρχικά με τον Δήμαρχο Αιγίου κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο και στη συνέχεια με Βουλευτές, Δημάρχους από την Ηλεία και εκπροσώπους από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αντικείμενο των συναντήσεων η έκφραση των θέσεων των αιρετών των συγκεκριμένων περιφερειών, σχετικά με το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ακαδημαϊκού Χάρτη του Πανεπιστημίου Πατρών και ειδικότερα για τα Τμήματα που εδρεύουν στην περιοχή τους και εμπίπτουν στην γενικότερη Αναδιοργάνωση των Τμημάτων, στο πλαίσιο του νέου Ακαδημαϊκού Χάρτη Πανεπιστημίου Πατρών. Στο πλαίσιο της συνάντησης αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος όπου κατατέθηκαν απόψεις και ενστάσεις των αιρετών για την μετακίνηση των Τμημάτων από την έδρα τους, όπως προβλέπει ο Σχεδιασμός του Ακαδημαϊκού Χάρτη του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ παράλληλα, αναπτύχθηκαν οι θέσεις της Πρυτανικής Αρχής για τους Ακαδημαϊκούς λόγους οι οποίοι επιβάλλουν τις μετακινήσεις και θα συμβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξη ενός βιώσιμου και διεθνώς αναγνωρίσιμου Πανεπιστημίου.

ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΣ 100.000 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ STANFORD

Στους πλέον σπουδαίους 100.000 επιστήμονες του κόσμου εντάσσονται 55 μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατάταξη «Data for updated science-wide author databases of standardized citation indicators» του 2020 η οποία δημοσιεύθηκε από ομάδα Καθηγητών του περίφημου Πανεπιστημίου Stanford της Αμερικής, με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους μέχρι το τέλος του 2019. Δείτε τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών που περιλαμβάνονται στην κατάταξη αυτή με αλφαβητική σειρά, στο link: https://www.upatras.gr/el/node/9981

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟ 2021 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Σημαντική η θέση που έχει κατακτήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών για το 2021 όπως καταδεικνύεται από το σύστημα QS World Ranking / Top Universities (http://www.topuniversities.com/), έναν από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση. Στο διεθνή πίνακα κατάταξης των Πανεπιστημίων που δημοσίευσε ανά θεματική περιοχή για το 2021 εξετάστηκαν 1.453 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, σε 5 επιστημονικές περιοχές και 48 θεματικά πεδία. Ο συγκεκριμένος πίνακας βασίζεται σε μια σειρά από επιμέρους κριτήρια (academic and employer reputation, citations per paper and h-index), το καθένα από τα οποία υπολογίζεται με διαφορετική βαρύτητα. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα βασίζονται σε απαντήσεις πάνω από 100.000 ακαδημαϊκών και 50.000 εργοδοτών, καθώς και από την ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus, απ’ όπου και ελήφθησαν υπόψη δεδομένα πενταετίας. Βαθμολογήθηκαν 35 θεματικά πεδία του Πανεπιστημίου Πατρών και κατετάγησαν τα 13 ως ακολούθως βλέπε link: https://www.upatras.gr/el/node/9982