Αυτό το βίντεο των δέκα δευτερολέπτων πουλήθηκε για 6.6 εκατ. δολάρια!

Τον Οκτώβριο του 2020, ο συλλέκτης τέχνης Πάμπλο Ροντρίγκεζ – Φρέιλ, που μένει στο Μαιάμι, ξόδεψε περίπου 67.000 δολάρια (55. 585 ευρώ), σε ένα βίντεο δέκα δευτερολέπτων, που θα μπορούσε να έχει παρακολουθήσει δωρεάν στο διαδίκτυο. Την προηγούμενη εβδομάδα, το πούλησε για 6.6 εκατομμύρια δολάρια (5.482.182 ευρώ).

Το βίντεο του καλλιτέχνη ψηφιακών έργων Μπίπλ, πιστοποιήθηκε από την Blockchain, μια τεχνολογία που λειτουργεί σαν ψηφιακή υπογραφή για να επικυρώσει τον κάτοχο και την μοναδικότητα ενός έργου στον ψηφιακό κόσμο.

Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει σε ψηφιακά αντικείμενα να πιστοποιούνται δημόσια σαν μοναδικά, στον αντίποδα των συνηθισμένων που υπάρχουν στο διαδίκτυο και μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς κανέναν έλεγχο.

Παραδείγματα τέτοιων αντικειμένων είναι τα ψηφιακά έργα τέχνης, οι αθλητικές κάρτες, τμήματα γης από ψηφιακά περιβάλλοντα ή αποκλειστική χρήση ενός ονόματος για ένα κρυπτονόμισμα, κάτι που μοιάζει παρόμοιο με το πως λειτουργούσαν στο μακρινό παρελθόν τα ονόματα ιστοσελίδων στις απαρχές του διαδικτύου.

Το βίντεο του Ροντρίγκεζ δείχνει κάτι που μοιάζει με έναν τεράστιο Ντόναλντ Τραμπ να καταρρέει στο πάτωμα, το σώμα του να είναι γεμάτο με διαφημιστικά και πολιτικά μηνύματα και όλο αυτό να εκτυλίσσεται σε ένα ειδυλλιακό τοπίο.

CROSSROAD

By @beeple

The #1/1 from beeple's first NG drop has just resold on the secondary market for $6.6 million.

History has just been made.

Congrats to beeple and of course to @pablorfraile for the sale. pic.twitter.com/mTYG4VABSw

— Nifty Gateway (@niftygateway) February 25, 2021