Βίντεο: Υπέροχα τα πρώτα βίντεο του Perseverance από τον Άρη

“Η προσγείωση στον Άρη είναι συνδυασμός έντασης, φόρτισης και θορύβου. Τότε, όταν η σκόνη “καθίσει”: Ηρεμία και μεγαλείο”. Με αυτή τη λεζάντα συνοδεύει η NASA ένα από τα πρώτα εντυπωσιακά βίντεο που αποκάλυψε το βράδυ της Δευτέρας, τρεις ημέρες μετά την προσεδάφιση του “Perseverance” στον Άρη.

“Αυτά τα βίντεο και αυτές οι εικόνες είναι αυτά που ονειρευόμασταν”, αναφέρει εκπρόσωπός της κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που μεταδίδεται live, σχολιάζοντας και εξηγώντας τι ακριβώς βλέπουμε στις επιβλητικές εικόνες που μπορείτε να δείτε ακολούθως.

Τα δύο βίντεο περιλαμβάνουν το πριν, τη διάρκεια αλλά και το μετά της προσεδάφισης, δίνοντας μία πρώτη ματιά του Κόκκινου Πλανήτη, όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί.

Το αλεξίπτωτο του ρομποτικού ρόβερ ανοίγει, σκόνη “σηκώνεται” από το έδαφος την ώρα που οι πυραυλοκινητήρες πλησιάζουν, επιστήμονες που βλέπουν με κομμένη την ανάσα την προσεδάφιση να ολοκληρώνεται με επιτυχία ζητωκραυγάζουν.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Το δεύτερο βίντεο; Το απόλυτο δέος, όπως απλώνεται στην πλατφόρμα που καταγράφει τα πρώτα δεδομένα και τις πρώτες εικόνες από τον Άρη:

"It's been a firehose of data." Justin Maki, @NASAPersevere imaging scientist and instrument operations team chief, reveals a full panorama the rover captured from the surface of Mars: pic.twitter.com/rPExz93glk — NASA (@NASA) February 22, 2021

Λίγο αργότερα μάλιστα, επειδή τα βίντεο περιείχαν μόνο εικόνα και όχι ήχο, δημοσιεύτηκε και ένα ξεχωριστό αρχείο στο soundcloud, με τους ήχους που ακούγονταν από τα πρώτα “βήματα” του Perseverance στον Άρη:

Στο σύντομο ηχητικό απόσπασμα ακούγεται ένας ήχος, ο θόρυβος του ρόβερ, αλλά και ο άνεμος που πνέει στον Άρη. “Ναι, μόλις ακούσατε μια ριπή ανέμου στην επιφάνεια του Άρη, που καταγράφηκε από το μικρόφωνο και στάλθηκε στη Γη», είπε ο Ντέιβ Γκρούελ, ο υπεύθυνος των εξαρτημάτων.

H NASA, που είχε δώσει μόνο λίγες εικόνες στη δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες, συνεχίζει να “βομβαρδίζει” με επεξηγηματικά (αλλά και πανηγυρικά) βίντεο τον λογαριασμό της στο Twitter.

Dark rocks. Light rocks. Hole-y rocks. Ken Williford, @NASAPersevere deputy project scientist, describes some of the initial observations made by @NASAJPL teams about what the rover has captured from the Martian surface: pic.twitter.com/kcDrQMqS3D — NASA (@NASA) February 22, 2021

Θα ψάξει για ίχνη ζωής στον Άρη

Το εξάτροχο ρόβερ μεγέθους SUV, γνωστό και με το παρατσούκλι “Πέρσι”, είναι λίγο μεγαλύτερο και βαρύτερο από το ρόβερ “Curiosisy” που μελετά μέχρι σήμερα τον Άρη. Διαθέτει πιο εξελιγμένα επιστημονικά όργανα, ικανά για πιο φιλόδοξα πειράματα, αποτελώντας το πιο εξελιγμένο εργαστήριο αστροβιολογίας που έχει ποτέ σταλεί σε άλλο ουράνιο σώμα. Με τα εργαλεία του, θα συλλέξει αρειανά δείγματα, που θα επιστραφούν στη Γη με μια μελλοντική αποστολή, κάτι που, εφόσον συμβεί, θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά.

Η στιγμή του Perseverance στον Άρη στις 18 Φεβρουαρίου του 2021 NASA VIA AP

Το “Perseverance” θα κατέβει μέσα στον μεγάλο κρατήρα Jezero, που κάποτε ήταν αρχαία λίμνη και δέλτα ποταμού και όπου θεωρείται πιθανότερο να υπήρχαν μορφές ζωής πριν δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο ‘Αρης ήταν πιο θερμός, υγρός και πιθανώς φιλόξενος για ζωή. Μεταξύ άλλων, το ρόβερ διαθέτει μια πειραματική συσκευή που θα μετατρέπει το διοξείδιο της αρειανής ατμόσφαιρας σε καθαρό οξυγόνο, καθώς επίσης ένα μίνι μετεωρολογικό σταθμό, 19 κάμερες και δύο μικρόφωνα που θα καταγράψουν τους πρώτους αρειανούς ήχους. Επίσης το ρόβερ θα απελευθερώσει το “Ingenuity”, ένα μικρό ρομποτικό ελικόπτερο βάρους 1,8 κιλών, το πρώτο στην ιστορία που θα πετάξει σε έναν άλλο κόσμο.

