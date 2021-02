Βίντεο: Οι πολύ σκληρές αποκαλύψεις της Ντέμι Λοβάτο

Η Λοβάτο εξερευνά την μάχη της με την εξάρτηση στο ντοκιμαντέρ του You Tube με τίτλο «Χορεύοντας με τον Διάβολο» και σε ένα νέο τρέιλερ αποκαλύπτει λεπτομέρειες σε σχέση με την υπερβολική χρήση ουσιών.

Οπως είπε, ήθελε να είναι ειλικρινείς και ευθεία στο ντοκιμαντέρ το οποίο συμπεριλαμβάνει ένα φίλο της να αναφέρει στην κάμερα ότι «θα μπορούσε να είχε πεθάνει».

Και συμπληρώνει: «Είχα πολλές ζωές, σαν γάτα. Είμαι στην ένατη (τώρα)»,

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται κι ο Ελτον Τζον, ο οποίος έει: «Οταν είσαι νέος και διάσημος, Θεέ μου είναι σκληρό».

Το διανεμημένο σε τέσσερα μέρη ντοκιμαντέρ «Χορεύοντας με τον Διάβολο» έχει σκηνοθετήσει ο Μάικλ Ντ. Ράνερ και υπόσχεται να δώσει στους θαυμαστές «απρόσμενη πρόσβαση» στην πορεία της Λοβάτο προς την αναγέννηση και (το ξαναχτίσιμο) της καριέρας της από εκείνη την υπερβολική δόση.

Η ίδια, στα χιτ της οποίας συμπεριλαμβάνονται τα «Sorry Not Sorry» και «Cool For The Summer», περιέγραψε την ημέρα εκείνη που παρ′ ολίγον να πεθάνει ως την «μέρα θαύματος».