Σωτήρης Τσαφούλιας: Το Twitter χειροκροτά τον αυτοδίδακτο σκηνοθέτη του «Έτερος εγώ»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ο σκηνοθέτης της μεγάλης κινηματογραφικής επιτυχίας «Έτερος Εγώ», μίλησε σε ζωντανή σύνδεση στο «Πρωινό», για τις αλλεπάλληλες καταγγελίες σεξουαλικής και λεκτικής κακοποίησης στον χώρο του θέαματος και οι αντιδράσεις των τηλεθεάτων αλλα και των χρηστών των social media ήταν κάτι παραπάνω από αποθεωτικές.

Who is Who

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1975, είναι αυτοδίδακτος στη σκηνοθεσία, καθώς σπούδασε Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Ναυτικό Δίκαιο, αν και ο κινηματογράφος ήταν η μεγάλη του αγάπη από μικρός.

«Όχι, δεν έχω σπουδάσει σκηνοθεσία. Ανήκω στην κατηγορία των αυτοδίδακτων» έχει πει σε συνέντευξή του. «Θεωρώ πως όλοι έχουν την δυνατότητα να σκηνοθετήσουν, να αφηγηθούν μια ιστορία. Μερικοί από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες του κόσμου είναι αυτοδίδακτοι όπως ο Ταραντίνο, ο Κάμερον, ο Νόλαν. Επομένως αν έχει κάποιος να αφηγηθεί μια ιστορία ας το κάνει».

Ύστερα από μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο των επιχειρήσεων, επέστρεψε το 2014 στον κινηματογράφο με την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους “Κοινός Παρονομαστής” που συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ κερδίζοντας πολλά βραβεία σε διάφορες κατηγορίες , ανάμεσα τους το βραβείο Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Καλύτερης ταινίας και Βραβείο Κοινού.

Με τo “Έτερος Εγώ” το 2016, τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του η οποία στην πρώτη της προβολή στο 57ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, απέσπασε δύο βραβεία: το Βραβείο Κοινού «Μιχάλης Κακογιάννης» και τo Βραβείο Επιτροπής Νεότητας Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης – Καλύτερη Ταινία, μπήκε για τα καλά στις καρδιές των σινεφίλ. Το καλοκαίρι του 2019 έκανε πρεμιέρα η σειρά-sequel της ταινίας με τίτλο “Έτερος εγώ” από την Cosmote TV, που αποτελείται από δύο κύκλους, ενώ πήρε ήδη το πράσινο φως και για τρίτο κύκλο.