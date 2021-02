Πόρτο – Γιουβέντους 2-1: Oι Δράκοι το πρώτο βήμα

ΗΠόρτο έκανε το πρώτο βήμα για πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League μετά το 2-1 σε βάρος της Γιουβέντους. Οι Δράκοι δεν κατάφεραν να κρατήσουν απαραβίαστη την εστία τους για να πάρουν “καθαρό” σκορ, αφού στο 82′ σκόραρε ο Κιέζα. Η ρεβάνς θα γίνει την Τρίτη 9 Μαρτίου στο Τορίνο (22.00).

Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να κάνει η Πόρτο. Ανέλπιστο, απέναντι σε μια πολύ κακή άμυνα της Γιουβέντους, από αυτές που σίγουρα δεν μας έχει συνηθίσει. Ο Πολωνός γκολκίπερ Στσέζνι θα μπορούσε αρχικά, στο 1′, να διώξει και να μην κρατήσει τόσο πολύ τη μπάλα στα πόδια. Αποφάσισε να δώσει στον Μπεντανκούρ και όταν αυτός του ξαναγύρισε τη μπάλα, το έκανε με λάθος τρόπο. Ο Ταρεμί έβαλε την κόντρα μόλις πήγε να απομακρύνει ο Στσέζνι και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα στο 2′ (1-0).

Η Γιουβέντους πήρε τον έλεγχο, ανέλαβε την κατοχή, αλλά η Πόρτο αμυνόταν εξαιρετικά. Είναι ενδεικτικό πως η πρώτη άξια αναφοράς ευκαιρία των μπιανκονέρι στο πρώτο ημίχρονο καταγράφηκε στο 41′, όταν ο Μαρτσεσίν απέκρουσε το γυριστό του Ραμπιό. Ο Μαναφά έκανε φοβερό ματς και εξουδετέρωσε πλήρως τον Ρονάλντο, σε ένα 45λεπτο κατά το οποίο οι Δράκοι χωρίς να εντυπωσιάσουν είχαν την ουσία και αμύνθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίσουν τα ατού των Ιταλών.

Ενώ θα περίμενε κανείς πως η ομάδα του Αντρέα Πίρλο θα έμπαινε στο δεύτερο μέρος με μεγαλύτερη σοβαρότητα και με πάθος για την άμεση ισοφάριση, τελικά την πάτησε φθηνά, όπως στο ξεκίνημα του αγώνα. Με γκολ δευτερόλεπτα μόλις μετά τη σέντρα. Ο Μαναφά έκανε εξαιρετική ενέργεια, μπήκε στην περιοχή από δεξιά, έδωσε στον Μαρεγκά, ο οποίος κοντρόλαρε και σκόραρε για το 2-0 στο 46′.

Η Γιουβέντους δεν ήταν καθόλου σταθερή στην άμυνα και στο 52′ ο Σέρτζιο Ολιβέιρα έφτασε κοντά στο 3-0, αλλά ο Στσέζνι σταμάτησε το σουτ του Πορτογάλου μέσα από την περιοχή. Οι φιλοξενούμενοι εξακολούθησαν να δυσκολεύονται στη δημιουργία φάσεων και αναλώνονταν σε μακρινά σουτ εκτός περιοχής (65′ Μπεντανκούρ, 69′ Ντανίλο).

Αυτός που απείλησε για πρώτη φορά εντός περιοχής ήταν στο 71′ ο Κιέζα, βολή που αποδείχθηκε προειδοποιητική, καθώς ο ίδιος παίκτης στο 82′ σκόραρε με πλασέ στην κίνηση από γύρισμα του Ραμπιό από αριστερά.

Στο 84′ ο Μοράτα νικήθηκε σε τετ α τετ από τον Μαρτσεσίν, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Ρονάλντο έπιασε αέρα στην προσπάθειά του να σκοράρει. Ο σταρ της Γιουβέντους ζήτησε πέναλτι στην τελευταία φάση του ματς.

Juventus’ Cristiano Ronaldo gestures during the Champions League round of 16, first leg, soccer match between FC Porto and Juventus at the Dragao stadium in Porto, Portugal, Wednesday, Feb. 17, 2021. (AP Photo/Luis Vieira)

Στο 90’+4′ βρέθηκε πεσμένος στην περιοχή των συμπατριωτών του από μαρκάρισμα του Ζαϊντού, αλλά ο Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε δεν συγκινήθηκε, παρά τις διαμαρτυρίες του.

ΣΚΟΡΕΡ: 2′ Ταρεμί, 46′ Μαρεγκά – 82′ Κιέζα

ΠΟΡΤΟ: Μαρτσέσιν, Μαναφά, Πέπε, Εμπεμπά, Ζαϊντού, Κορόνα (90’+1′ Λουμ), Οτάβιο (57′ Λουίς Ντίας), Ολιβέιρα (90’+1′ Φρ. Κονσεϊσάο), Ουρίμπε, Μαρεγκά, Ταρεμί (66′ Γκρούγιτς).

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Στσέζνι, Ντανίλο, Ντε Λιχτ, Κιελίνι (34′ λ. τρ. Ντεμιράλ), Σάντρο, Κιέζα, Μπεντανκούρ, Ραμπιό, ΜακΚένι (63′ Μοράτα, Κουλουσέβσκι (77′ Ράμσεϊ), Ρονάλντο.