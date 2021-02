Πάτρα – Lockdown: Αυστηρά μέτρα από τις 6 σήμερα το πρωί – Ποιες απαγορεύσεις ισχύουν

Η κατάσταση στην Πάτρα έχει μπει στο μικροσκόπιο των ειδικών τις τελευταίες ώρες.

Ενδεικτικό της κατάστασης η οποία επικρατεί στον Δήμο Πατρέων είναι το γεγονός ότι στην έκτακτη ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα, ο Νίκος Χαρδαλιάς άφησε τελευταία την Πάτρα και αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτήν, πριν ανακοινώσει τα νέα αυστηρότερα μέτρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Πολιτική Προστασία το καμπανάκι χτυπά πλέον εκκωφαντικά για την Πάτρα αφού από την προηγούμενη Παρασκευή – οπότε και ξεκίνησαν να ισχύουν τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα – μέχρι σήμερα, τα κρούσματα υπερδιπλασιάστηκαν!

Πιο συγκεκριμένα, στις 30 Ιανουαρίου τα ενεργά κρούσματα στον Δήμο Πατρέων ήταν 173 και σήμερα, μία εβδομάδα μετά φτάνουν τα 349.

Αυτό αποτυπώνεται σε αύξηση 100%.

Οι αριθμοί αυτοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για επιβολή του αυστηρού lockdown που τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί του Σαββάτου.

Όπως ανακοινώθηκε:

– Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

– Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα super market, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.Αναστέλλεται, επίσης, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Τα σχολεία θα λειτουργούν με τη μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης.

– Ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις από και προς τον Δήμο Πατρέων – η είσοδος και η έξοδος επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.

– Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία των Δικαστηρίων.

– Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.

Επιπλέον, με δεδομένα τα ευρήματα που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση, αναστέλλεται και η οικοδομική δραστηριότητα για τις επόμενες 15 ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι σε όλη την επικράτεια του Δήμου Πατρέων:

– Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, με μοναδική εξαίρεση τη μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για σύντομη βόλτα κατοικίδιου γύρω από τη μόνιμη κατοικία.

– Ενώ παραμένουν σε αναστολή κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας, καθώς και η λειτουργία τωνχώρων πολιτισμού.

Επίσης είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους και η εφαρμογή της τηλε-εργασίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό (τουλάχιστον 50% για τις περιοχές αυτές).

Τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν, όπως και σε όλη τη χώρα, με τη μέθοδο του take away και του delivery. Όσον αφορά στο take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.