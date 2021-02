Ματώνουν τα ούλα σας; Δείτε ποια βιταμίνη μπορεί να σας λείπει

Τα ούλα που ματώνουν αποτελούν σημάδι ότι πρέπει να είστε πιο επιμελείς όσον αφορά το βούρτσισμα των δοντιών και τη χρήση νήματος, αλλά σύμφωνα με νέα έρευνα, φαίνεται ότι αποκαλύπτουν ότι πρέπει να αρχίσετε να τρώτε και περισσότερα… ακτινίδια!

Εάν ματώνουν τα ούλα σας μάλλον έχετε ουλίτιδα και πρέπει να βεβαιωθείτε ότι βουρτσίζετε τα δόντια σας και χρησιμοποιείτε νήμα τουλάχιστον δύο φορές ημερησίως σύμφωνα με την Αμερικανική Οδοντιατρική Εταιρία. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη που πρέπει να κάνετε σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον και αυτό είναι ο έλεγχος των επιπέδων της βιταμίνης C.

Η ανεπάρκεια βιταμίνης C αποτελεί έναν πιθανό λόγο που τα ούλα ματώνουν επισημαίνει ο επικεφαλής ερευνητής Philippe Hujoel, καθηγητής στοματικής υγείας στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον.

Η μελέτη του Hujoel, που δημοσιεύθηκε στο Nutrition Reviews, ανέλυσε δημοσιευμένες μελέτες 15 κλινικών δοκιμών σε έξι χώρες, στις οποίες συμμετείχαν 1.140 υγιείς συμμετέχοντες και δεδομένα από 8.210 κατοίκους των ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ούλα που ματώνουν ή έχουν την τάση να ματώνουν καθώς και η αιμορραγία των οφθαλμών ή του αμφιβληστροειδούς, συσχετίστηκαν με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης C στην κυκλοφορία του αίματος. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αύξηση της καθημερινής πρόσληψης βιταμίνης C σε άτομα με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης C στο πλάσμα του αίματος βοήθησε στην αντιστροφή των προβλημάτων αιμορραγίας.

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Hujoel τόσο η τάση για ουλίτιδα όσο και η αιμορραγία του αμφιβληστροειδούς θα μπορούσαν να αποτελούν ενδείξεις γενικότερων μικροαγγειακών προβλημάτων και αιμορραγίας στον εγκέφαλο, την καρδιά και τους νεφρούς.

Η μελέτη δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιτυχής αναστροφή της τάσης ουλίτιδας με λήψη βιταμίνης C θα αποτρέψει εγκεφαλικά επεισόδια ή άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, τονίζει ο Hujoel. Ωστόσο, τα αποτελέσματα μάλλον δείχνουν ότι η ημερήσια συνιστώμενη δόση βιταμίνης C μάλλον είναι πολύ χαμηλή και ότι μια τέτοια χαμηλή πρόσληψη βιταμίνης C μπορεί να οδηγήσει σε τάση αιμορραγίας των ούλων.

Συνακόλουθα η σύσταση του Δρ Hujoel είναι να προσέχουμε την πρόσληψη βιταμίνης C λαμβάνοντας τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C όπως πιπεριές, ακτινίδια και πορτοκάλια.

Ο συσχετισμός ανάμεσα στην ουλίτιδα και τα επίπεδα βιταμίνης C έχει αναγνωριστεί εδώ και τρεις δεκαετίες. Φαίνεται όμως σύμφωνα με τους ερευνητές, ότι μάλλον δεν δόθηκε μεγάλη έμφαση στον ρόλο της βιταμίνης C και το κέντρο βάρους έπεσε στα ούλα που ματώνουν.

«Παλαιότερα η αιμορραγία των ούλων θεωρούνταν γενικότερα ως πιθανός δείκτης έλλειψης βιταμίνης C. Σταδιακά όμως αυτός ο παράγοντας περιθωριοποιήθηκε, καθώς δόθηκε μεγάλη έμφαση στην αντιμετώπιση της ουλίτιδας με βούρτισμα ή χρήση νήματος, παρά με την αντιμετώπιση της αιτίας που την προκαλεί» επισημαίνει ο Δρ. Hujoel.

Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας από τον Δρ. Hujoel κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι «αιμορραγία του αμφιβληστροειδούς και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σχετίζονται με αυξημένη τάση αιμορραγίας των ούλων και ότι η λήψη συμπληρώματος βιταμίνης C αναστρέφει την αιμορραγία του αμφιβληστροειδούς που σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης C στο πλάσμα του αίματος».

Επομένως η παράβλεψη του πιθανού συσχετισμού ανάμεσα στην ουλίτιδα και τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης C ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία.

Οι συγγραφείς της μελέτης καταλήγουν ότι «οι σταθερές συστάσεις στοματικής υγιεινής και άλλων περιοδοντικών παρεμβάσεων για τη «αντιμετώπιση» μικροαγγειακών παθολογιών, ακόμη και αν είναι μερικώς αποτελεσματική στην αναστροφή της αιμορραγίας των ούλων όπως προτείνεται σε αυτήν τη μετα-ανάλυση, είναι επικίνδυνες επειδή δεν θέτουν επί τάπητος πιθανή νοσηρότητα και θνησιμότητα που συνδέονται με συστηματικές παθολογίες που σχετίζονται με μικροαγγειακά προβλήματα.

