Κυκλοφορούν τον Νοέμβριο τα απομνημονεύματα του Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είναι τελικά έτοιμος να γράψει τα απομνημονεύματά του και θα χρησιμοποιήσει τη μουσική -και έναν βραβευμένο με Πούλιτζερ ποιητή- για να τον καθοδηγήσουν.

Το βιβλίο «The Lyrics: 1956 to the Present» θα κυκλοφορήσει στις 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των εκδοτικών Allen Lane στη Βρετανία και Liveright στις ΗΠΑ.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, 78 ετών, θα αφηγηθεί τη ζωή του μέσω 154 τραγουδιών, από την εφηβεία και από την πρώιμη συνεργασία του με τον Τζον Λένον με τον οποίο βρέθηκαν μαζί στους Beatles μέχρι το σόλο έργο του τον τελευταίο μισό αιώνα.

Ο Ιρλανδός ποιητής Πολ Μάλντουν επιμελείται τα απομνημονεύματα και θα συνεισφέρει με μια εισαγωγή.

«Τόσο συχνά που δεν μπορώ να μετρήσω, με ρωτούσαν αν θα έγραφα μια αυτοβιογραφία, αλλά ο χρόνος δεν ήταν ποτέ ο κατάλληλος» ανέφερε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ σε δήλωση.

«Το μόνο πράγμα που κατάφερνα πάντα να κάνω, είτε στο σπίτι, είτε στον δρόμο, είναι να γράφω νέα τραγούδια. Γνωρίζω ότι μερικοί άνθρωποι, όταν φτάσουν σε μια συγκεκριμένη ηλικία, θέλουν να πηγαίνουν σε ένα ημερολόγιο για να θυμούνται καθημερινά γεγονότα από το παρελθόν, αλλά δεν έχω τέτοια σημειωματάρια. Αυτό που έχω είναι τα τραγούδια μου, εκατοντάδες από αυτά, τα οποία εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Και αυτά τα τραγούδια καλύπτουν όλη μου τη ζωή» τόνισε ο Άγγλος τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης, δισκογραφικός και κινηματογραφικός παραγωγός.

Κανένα από τα μέλη των Beatles δεν έχει καταγράψει πλήρως τη ζωή του. Ο Λένον δημοσίευσε δύο τόμους με ιστορίες, ποιήματα και σκίτσα και αναγνωριζόταν ως ο πιο προικισμένος με τις λέξεις, αλλά δολοφονήθηκε το 1980, σε ηλικία 40 ετών. Το βιβλίο «Another Day In the Life» του Ρίνγκο Σταρ, επικεντρώνεται σε φωτογραφίες και αποσπάσματα, επειδή, όπως εξήγησε ο ντράμερ, για να καλυφθεί η ζωή του σε παραδοσιακά απομνημονεύματα θα χρειάζονταν και θα έπρεπε να εκδοθούν πολλοί τόμοι. Ο Τζορτζ Χάρισον, ο οποίος πέθανε από καρκίνο το 2001, κυκλοφόρησε το λεύκωμα/αναδρομή «I, Me, Mine» το 1980.

Σύμφωνα με τους εκδότες του Πολ ΜακΚάρτνεϊ, τα τραγούδια του θα ταξινομηθούν αλφαβητικά και θα περιλαμβάνουν τα σχόλια του σχετικά με το πότε και το πού γράφτηκαν και τι τον ενέπνευσε. Η έκδοση των απομνημονευμάτων στις ΗΠΑ θα αποτελείται από δύο τόμους.

Είναι ένας θησαυρός υλικού από το προσωπικό αρχείο του ΜακΚάρτνεϊ -προσχέδια, γράμματα, φωτογραφίες- που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ, κι αυτό καθιστά το βιβλίο μία μοναδική οπτική μαρτυρία για έναν από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών, σύμφωνα με την ανακοίνωση των εκδοτικών οίκων.

Ο ΜακΚάρτνεϊ αναγνωρίζεται περισσότερο για τις μελωδίες του παρά για τους στίχους του, αλλά έχει γράψει μερικά από τα τραγούδια που μνημονεύονται περισσότερο στην πρόσφατη ιστορία, συμπεριλαμβανομένων των «Let It Be», «Hey Jude» και «Eleanor Rigby». Ο Μάλντουν είπε σε μια δήλωση ότι οι συζητήσεις τους τα τελευταία χρόνια «επιβεβαιώνουν την αντίληψη την οποία είχαμε σχηματίσει – ότι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είναι μια σημαντική λογοτεχνική προσωπικότητα που αντλεί έμπνευση και επεκτείνει τη μακρά παράδοση της ποίησης στα Αγγλικά».

