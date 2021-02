Κεφαλονιά: “Ο γιός μου αυτοκτόνησε επειδή δεχόταν bullying στο στρατό στην Πάτρα”

Η οικογένεια του νεαρού που έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Κεφαλονιά, το μεσημέρι του Σαββάτου καταγγέλλει ότι το παιδί τους δεχόταν bullying κατά τη στρατιωτική του θητεία – «Πρέπει να πληρώσουν οι υπεύθυνοι» λέει ο πατέρας.

Μια απίστευτη υπόθεση bullying στο στρατό, την οποία θα πρέπει να ερευνήσουν εις βάθος οι αρμόδιοι, κρύβεται πίσω, από τον θάνατο του 23χρονου Κυριάκου Ευαγγελάτου, ο οποίος έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Κεφαλονιά βυθίζοντας στο πένθος το νησί του Ιονίου.

Η οικογένεια του νεαρού καταγγέλλει ότι το παιδί τους δεχόταν bullying κατά τη στρατιωτική του θητεία, την οποία υπηρετούσε στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην αυτοχειρία. Βρισκόταν στην Κεφαλονιά κάνοντας χρήση 7ήμερης άδειας, αλλά την τρίτη ημέρα πήρε το αυτοκίνητό του, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και έπεσε στη θάλασσα, απ’ όπου δεν βγήκε ποτέ.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 23χρονου Κυριάκου, ενώ ο πατέρας του μιλώντας στο ανέφερε ότι ο θάνατος του παιδιού του δεν ήταν ατύχημα, ήταν αυτοχειρία εξαιτίας του bullying που δεχόταν στο στρατόπεδο που υπηρετούσε.

«Ο γιος μου έδωσε τέλος στη ζωή του. Τον έστειλα να υπηρετήσει την πατρίδα, όπως την υπηρέτησα και εγώ. Τον προέτρεπα γιατί αυτό θεωρούσα ότι ήταν το σωστό, όπως έκανα και εγώ. Δυστυχώς όμως εκεί που πήγε του ασκήθηκε απίστευτη ψυχολογική βία και από φαντάρους και από υψηλόβαθμους αξιωματικούς, ήταν πυροβολητής και υπηρετούσε στην Πάτρα. Όλοι αυτοί θα πληρώσουν, γιατί δεν θέλω να θρηνήσουμε άλλα παιδιά όπως εγώ. Γιατί κανένας γονέας δεν αξίζει αυτό το πράγμα».

Να υπενθυμίσουμε ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο το μεσημέρι. Το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 23χρονος έπεσε στη θάλασσα, από ένα σημείο μάλιστα, όπου σύμφωνα με τους ντόπιους έχουν πέσει αρκετά. Το όχημα βυθίστηκε στο νερό με τον νεαρό να μην το εγκαταλείπει. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν τι είχε συμβεί ειδοποίησαν τις αρχές και αμέσως στήθηκε επιχείρηση του Λιμενικού για την ανάσυρση του οδηγού και την ανέλκυση του οχήματος. Δύτης που έπεσε στο νερό εντόπισε τον 23χρονο. Το πτώμα του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Συγκλονίζουν τα μηνύματα φίλων στα social media

Γέμισαν με μηνύματα αγάπης τα social media του Κυριάκου από φίλους οι οποίοι θέλησαν με αυτό τον τρόπο να τιμήσουν τη μνήμη του: «Αγόρι μου υπήρξες πρότυπο ανθρώπου, πάντα χαμογελαστός και ευχάριστος. Ήσουν το όνειρο κάθε πατέρα… δυστυχώς όμως ο μεγάλος πατέρας σε ήθελε κοντά του…και εκεί δεν μπορεί κάνεις μας να αρνηθεί ή να κάνει κάτι διαφορετικό από το θέλημα του…εύχομαι ο Θεός να δώσει δύναμη στους δικούς σου ανθρώπους μέχρι να ξαναειδωθείτε. Καλό παράδεισο αγόρι μου….!», έγραψε ένας φίλος του, ενώ ένας άλλος ανάρτησε τα εξής: «Η ζωή σίγουρα περιέχει χαμόγελα, χιούμορ, καλοσύνη, περιέργεια. Έτσι λοιπόν φίλε μου είχες βρει το μυστικό και αν και έφυγες πολύ νωρίς και αδίκως, φρόντισες να ζήσεις με όλη την σημασία της λέξης και να αποτελέσεις ένα όμορφο πρότυπο για πολλούς. Για τον λόγο αυτό ξέρω πως ένα κομμάτι σου θα πορεύεται με όλους όσους γνώρισες και τους πέρασες το πιο απλό και όμορφο μήνυμα… Life is here to be lived. Το χαμόγελο και η ενέργεια αυτή θα είναι χαραγμένο στην μνήμη και στην καρδιά πολλών. Καλό ταξίδι φίλε μου».

Όλοι κάνουν λόγο για ένα χαμογελαστό, καλό παιδί που δεν είχε προκαλέσει ποτέ στη σύντομη, όπως αποδείχτηκε ζωή του προβλήματα. «Κυριακος Ευαγγελατος καλο ταξίδι και καλο παράδεισο στην αγκαλιά του θεού θα σε θυμόμαστε σαν ενα καλό, ευγενικό παιδί εύχομαι κουράγιο στους γονείς και τον αδερφό σου», θα γράψει μια φίλη του.

Συλλυπητήρια μηνύματα φορέων για τον τραγικό θάνατο του 23χρονου Κυριάκου

Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου

Η Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου θρηνεί μαζί με όλο το Ληξούρι, για την απώλεια του Κυριάκου Ευαγγελάτου. Άκαιρα και άδικα σταμάτησε να χτυπά μια ευγενική καρδιά γεμάτη αγάπη για το Ληξούρι, για ό,τι και όποιον συνάντησε στον σύντομο δρόμο της. Συλλυπούμεθα τους γονείς και οικείους του, τους ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη στην μεγάλη δοκιμασία τους και εκφράζουμε την λύπη και απογοήτευσή μας, που δεν κατέστη δυνατόν να Τον συνοδεύσει το μουσικό σώμα στην τελευταία του κατοικία, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας.

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου κ. Γ. Κατσιβέλη

Ημέρες θλίψης για τον τόπο μας… Όταν νέα παιδιά χάνονται τόσο άδικα, τα λόγια μοιάζουν πολύ λίγα για να περιγράψουν πως αισθανόμαστε… Ο Κυριάκος ήταν ένας νέος δραστήριος, κοινωνικός, με ένα χαμόγελο γεμάτο ενέργεια και καλοσύνη. Η μοίρα όμως έπαιξε άσχημο παιχνίδι… Στους αγαπητούς και εξαίρετους γονείς του, καθώς και σε όλους τους δικούς του, μόνο μια λέξη ταιριάζει: κουράγιο…

πηγη