Ιστορική στιγμή: Το Perseverance προσεδαφίστηκε στον Άρη

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο σκέλος της ιστορικής προσεδάφισης του ρομποτικού Perseverance, της αποστολής Mars 2020 της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) στον Άρη.

Πρόκειται για μια τολμηρή απόπειρα για κάθοδο στην επιφάνεια του «κόκκινου πλανήτη», η οποία ξεκίνησε λίγο πριν τις 23:00 ώρα Ελλάδας.

Είναι η πρώτη φορά που είδαμε σε πραγματικό χρόνο ένα ρομποτικό διαστημόπλοιο να προσεδαφίζεται στον Άρη.

