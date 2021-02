Γράμμα από την Αμερική: Πολιτικές για την αντιμετώπιση της βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης

της Αίγλης Ζαφειράκου

Εμπειρογνώμονα Εκπαιδευτικών Στρατηγικών & Πολιτικών στην Παγκόσμια Τράπεζα

Ένα από τα μεγαλύτερα επακόλουθα του Κινήματος #MeToo στις ΗΠΑ ήταν το ότι αναδείχθηκε το γεγονός σχετικά με το πόσο ευρύτατα διαδεδομένη είναι η σεξουαλική παρενόχληση, η σεξουαλική κακοποίηση και η άσκηση βίας σε βάρος γυναικών, τόσο στις ΗΠΑ, όσο και σε πολλές άλλες χώρες.

Ένας μεγάλος αριθμός γυναικών – θυμάτων, αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή. Μίλησαν και έτσι έμαθαν ότι δεν ήταν μόνες.

Το κίνημα #Μetoo έδωσε νέα ενέργεια και σε άλλα κινήματα για την ισότητα των φύλων, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένας έντονος δημόσιος διάλογος και αλλαγές όσον αφορά αντιλήψεις, στάσεις, συμπεριφορές των δυο φύλων.

Έπειτα από τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση στο εργασιακό χώρο, σημειώθηκαν αποχωρήσεις και παραιτήσεις ισχυρών ανδρών από θέσεις ισχύος και εξουσίας σε όλους τους τομείς της δημοσίας ζωής,

Συνέβαλε στα αιτήματα για την απονομή δικαιοσύνης σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης, με κύριο ρολό των ΜΜΕ.

Ο δημόσιος διάλογος που προκλήθηκε είχε απτά αποτελέσματα στη εισαγωγή και την αναθεώρηση συγκεκριμένων πολιτικών για την προστασία των γυναικών στους εργασιακούς χώρους, στην εκπαίδευση και αλλού.

Για παράδειγμα:

-Εισήχθηκαν μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία ως προς την απονομή δικαιοσύνης σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και άλλων εγκλημάτων εναντίον των γυναικών.

– Νέοι κανονισμοί και κώδικες συμπεριφοράς αναρτήθηκαν στους εργασιακούς χώρους (εταιρείες, δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστήμιο, σχολεία κλπ.)

Στις ΗΠΑ, 15 πολιτείες ψήφισαν νομοθεσίες για την προστασία των εργαζομένων από σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση (Arizona, California, Connecticut, Delaware, Illinois, Louisiana, Maryland, New Jersey, New York, Nevada, Oregon, Tennessee, Vermont, Virginia and Washington).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας (ILO ) πρότεινε standards για την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.

Τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα;

Το σοκ των καταγγελιών για βία και σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα προκειμένου να προωθηθούν οι σωστές πολιτικές προς όφελος των αδύναμων και κακοποιημένων γυναικών και ανήλικων και ιδιαίτερα να επιτευχθεί μια μεγάλη αλλαγή σε στάσεις, συμπεριφορές και πρότυπα.

Οι πολιτικές αυτές πρέπει να ακολουθήσουν τους παρακάτω άξονες:

Εκπαίδευση: Σεμινάρια από ειδικούς επιστήμονες ενσωματωμένα στα προγράμματα σχολείων, πανεπιστημίων, επιμορφωτικών οργανισμών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εκπαιδευμένων.

Πρόληψη: Πανελλαδικές ενημερωτικές εκστρατείες και υποχρέωση για την ανάρτηση των κανόνων δεοντολογίας, που διέπουν τις διαπροσωπικές σχέσεις, σε εμφανή σημεία στους χώρους εργασίας και εκπαίδευσης και στους δημόσιους χώρους και με χρήση των κοινωνικών δικτύων και ιστοσελίδων οργανισμών.

Προστασία: Ενίσχυση των δικτύων προστασίας και περίθαλψης γυναικών, παιδιών θυμάτων βίας και σεξουαλικής κακοποίησης.

Δικαιοσύνη: Άμεσες μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία ως προς την απονομή δικαιοσύνης σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και άλλων εγκλημάτων εναντίον των γυναικών και ανήλικων.