Εμπλουτισμένες επανεκδόσεις άλμπουμ των The Jacksons

Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1970, οι The Jacksons παρουσίασαν, το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της εγκατάλειψης της επωνυμίας Jackson 5 και της εμφάνισης του Michael Jackson ως σόλο σταρ, μια σειρά LP εκτός της Motown.

Αυτά τα άλμπουμ, τα «The Jacksons» (1976), «Goin’ Places» (1977) και «Destiny» (1978) θα επανακυκλοφορήσουν ψηφιακά, με πολλά bonus tracks, στις 12 Φεβρουαρίου. Και στις 25 Μαρτίου, θα εμφανιστεί σε διπλό βινύλιο το «The Jacksons Live!» που είχε ηχογραφηθεί στη διάρκεια της τουρνέ «Triumph».

Το «The Jacksons» ήταν το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος στην Epic, και το πρώτο χωρίς τον Jermaine, ο οποίος είχε παντρευτεί τη Hazel, την κόρη του ιδρυτή της Motown, του Berry Gordy και διάλεξε να παραμείνει σε αυτή τη δισκογραφική εταιρεία. Τότε ήταν που μπήκε στο συγκρότημα ο νεώτερος αδελφός του, ο Randy. Το άλμπουμ έγινε επιτυχία, αργότερα έγινε «χρυσός δίσκος», χάρη στα «Enjoy Yourself» και «Show Me the Way You Go». Περιλαμβάνει επίσης και το «Blue Away», το πρώτο τραγούδι το οποίο έγραψε ο Michael Jackson. Στην εμπλουτισμένη έκδοση προστίθενται, μεταξύ άλλων, 7ιντσα και 12ιντσα μιξαρίσματα των μεγάλων επιτυχιών.