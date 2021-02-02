«Ευτυχώς που σήμερα πήρα τα χάπια μου πρωί πρωί»

O γνωστός Πατρινός επιχειρηματίας Σταύρος Κάτσενος διηγήθηκε στο fb χθεσινό έλεγχο στο κατάστημά του, για τον covid 19:
ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΧΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ covid 19….. ΑΠΟ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ (ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΩ ΟΤΙ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΧΩΡΑ ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ή ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ…!!!!!!)
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΤΑΜΠΕΛΑ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΤΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΤΟΜΑ…..ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ….(ΜΠΗΚΑΝ ΣΕ ΑΔΕΙΟ ΜΑΓΑΖΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ)…… ΚΑΙ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ….. ΜΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΔΩΣΑ……Ο ΧΩΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ 135ΤΜ ΔΗΛΑΔΗ ΔΙΑ 25ΤΜ ΕΝΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 5 ΑΤΟΜΑ…..ΕΓΩ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ 3….ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΕΞΗΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΘΕΙΚΟ…..
ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΠΟΣΑ Τ.Μ. ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ…..ΕΜΕΙΝΑ ΑΓΑΛΜΑ….. ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΕΩ ΜΗΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΛΑΚΑ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ……ΕΠΙ 35 ΛΕΠΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΞΗΓΗΣΩ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ…..ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΧΑ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΧΑΠΙΑ ΜΟΥ ΠΡΩΙ-ΠΡΩΙ…….
Υ.Γ. ( ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΑΜΟΛΑΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΕ… ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ……}