Χρυσές Σφαίρες 2021: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες

Οι υποψήφιοι του τρέχοντος έτους είναι ένας συνδυασμός παλαιών και νέων. Το Netflix πρωτοστάτησε τόσο στην υποψηφιότητα της τηλεόρασης όσο και στην ταινία, συμπεριλαμβανομένου του δράματος «Mank», το οποίο ηγήθηκε με έξι υποψηφιότητες.

Το «The Trial of the Chicago 7» ακολούθησε με πέντε υποψηφιότητες.

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το βασιλικό δράμα του Netflix «The Crown» ηγήθηκε με έξι υποψηφιότητες, ακολουθούμενο από την περσινή κωμωδία «Schitt’s Creek», με πέντε.

Καλύτερη ταινία στην κατηγορία δράμα

The Father

Mank

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Promising Young Woman

Καλύτερη δραματική σειρά

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Καλύτερη σκηνοθεσία

Chloé Zhao για το Nomadland

Regina King για το One Night in Miami

David Fincher για το Mank

Aaron Sorkin για τη Δίκη των 7 του Σικάγο

Emerald Fennell για το Promising Young Woman

Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά στις κατηγορίες μιούζικαλ ή κωμωδία

Schitt’s Creek

Ted Lasso

The Great

The Flight Attendant

Emily in Paris

Καλύτερη μίνι σειρά

Normal People

The Queen’s Gambit

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Σενάριο

Emerald Fennell για το Promising Young Woman

Jack Fincher για το Mank

Aaron Sorkin για τη Δίκη των 7 του Σικάγο

Florian Zeller, Christopher Hampton για το The Father

Chloe Zhao για το Nomadland

Α’ γυναικείος ρόλος σε δραματική ταινία

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το Nomadland

Βαϊόλα Ντέιβις για το Ma Rainey’s Black Bottom

Κάρεϊ Μάλιγκαν για Promising Young Woman

Βανέσα Κίρμπι για το Pieces of a Woman

Άντρα Ντέι για το The United States vs. Billie Holiday

Α’ γυναικείος ρόλος σε κωμωδία ή μιούζικαλ

Μαρία Μπακάλοβα για το Borat Subsequent Moviefilm

Μισέλ Φάιφερ για το French Exit

Άνια Τέιλορ-Τζόι για το Emma

Κέιτ Χάντσον για το Music

Ρόζαμουντ Πάικ για το I Care A Lot

Α’ ανδρικός ρόλος σε δραματική ταινία

Ριζ Αχμέντ για το Sound of Metal

Τσάντγουικ Μπόουζμαν για το Ma Rainey’s Black Bottom

Άντονι Χόπκινςγια το The Father

Γκάρι Όλντμαν για το Mank

Ταχάρ Ραχίμ για το The Mauritanian

Α΄ανδρικός ρόλος σε κωμωδία ή μιούζικαλ

Σάσα Μπάρον Κοέν για το Borat Subsequent Moviefilm

Τζέιμς Κόρντεν για το The Prom

Άντι Σάμπεργκ για το Palm Springs

Lin-Manuel Miranda για το Hamilton

Ντεβ Πατέλ για το The Personal History of David Copperfield