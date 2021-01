Βίντεο: Το πιο επικίνδυνο reality ήρθε στην Ελλάδα

Ο κορονοϊός, εκτός των πολλών αρνητικών αλλαγών που έφερε στην καθημερινότητά μας, κατάφερε και κάτι ακόμα. Να επηρεάσει έντονα τα προγράμματα των καναλιών της ελληνικής τηλεόρασης. Εκεί που πριν μερικά χρόνια τα reality αποτελούσαν μειοψηφία στις prime time ζώνες των τηλεοπτικών καναλιών, πλέον κάθε κανάλι έχει και από ένα τέτοιο πρόγραμμα να επιδείξει στο «οπλοστάσιό» του.

Μάλιστα, στο δεύτερο μισό της φετινής σεζόν αναμένεται να δούμε κι ένα ρεκόρ από ριάλιτι στην ελληνική τηλεόραση με το Survivor στον ΣΚΑΪ, το MasterChef στο Star, τη Φάρμα στον ANT1, το Battle of The Couples στον Alpha, αλλά και το Love Island στο Μακεδονία TV. Όλα τους να παίζουν ταυτόχρονα, πάνω-κάτω την ίδια ώρα. Μία καλά στημένη παγίδα, από την οποία δεν μπορείς να ξεφύγεις με τίποτα.

Το κακό σε όλα αυτά είναι πως πάνω που νομίζαμε ότι γλιτώσαμε (έστω για λίγο) από το Big Brother και το Bachelor, το Μακεδονία TV έκανε την έκπληξη και είπε να μας θυμίσει τι αποτελεί πραγματικά «κακό» πρόγραμμα. Γιατί υπάρχουν ριάλιτι, τα οποία λατρεύεις να μισείς όπως για παράδειγμα το Survivor, αλλά υπάρχουν κι εκείνα που πραγματικά ΠΡΕΠΕΙ να τα μισείς, όπως το Love Island. Ένα dating reality, το οποίο αν και έκανε τεράστια επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία, στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και την Αυστραλία, έχει συνδεθεί με τέσσερις αυτοκτονίες – και όχι μόνο.

Πριν εμβαθύνουμε, όμως, στους λόγους για τους οποίους το Love Island δε θα έπρεπε να έχει θέση όχι μόνο στην ελληνική, αλλά και γενικά σε κάθε τηλεόραση, ας βάλουμε μια άνω τελεία για να εξηγήσουμε το concept του σε όσους δεν το γνωρίζουν. Όπως λέει και το όνομά του, το συγκεκριμένο reality αφορά την αγάπη, την οποία καλούνται να βρουν οι singles διαγωνιζόμενοι που παίρνουν μέρος, μένοντας όλοι μαζί σε μια βίλα πάνω σε ένα νησί. Στην περίπτωση του βρετανικού Love Island, αυτό το νησί είναι η ισπανική Μαγιόρκα.Οι κανόνες του συγκεκριμένου reality είναι ακριβώς αντίθετοι από αυτούς του Too Hot to Handle του Netflix, που μας απασχόλησε για ένα διάστημα. Σε εκείνο οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να μείνουν σε μια βίλα χωρίς να κάνουν σεξ. Ίσως, έχει και κάποια κοινά στοιχεία με τα Power of Love και Game of Love, που είδαμε στην ελληνική τηλεόραση. Η διαφορά είναι ότι στο Love Island, όλα επιτρέπονται. Αρκεί οι παίκτες να είναι ζευγαρωμένοι κάθε εβδομάδα. Ο παίκτης ή η παίκτρια, που δε θα έχει βρει το ταίρι του μέχρι τη βραδιά της αποχώρησης, εγκαταλείπει τη βίλα και τίθεται εκτός reality.

Οι διαγωνιζόμενοι επίσης, μπορούν να τεθούν εκτός παιχνιδιού κι από την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού, το οποίο ψηφίζει το αγαπημένο του ζευγάρι, μέχρι αυτό να καταφέρει στο τέλος να κερδίσει το έπαθλο των 50.000 λιρών. Παράλληλα, όμως, η ζωή στη βίλα είναι πολύπλοκη για τα ζευγάρια. Μένοντας εκεί περίπου 50 ημέρες, αναπτύσσουν αισθήματα ο ένας για τον άλλο, πολλές φορές και για περισσότερα από ένα άτομα, ενώ δε λείπουν και διάφορες ομαδικές δοκιμασίες, οι οποίες τους φέρνουν πιο κοντά.

Οι ίντριγκες, τα πισώπλατα σχόλια, οι τσακωμοί και οι πολλές «καυτές» σκηνές αποτέλεσαν αμέσως στοιχεία επιτυχίας και χάρισαν υψηλότατη τηλεθέαση στο παιχνίδι στη Μεγάλη Βρετανία. Από την άλλη, οι παίκτες οι οποίοι πήραν μέρος στις διάφορες σεζόν τους, είδαν τα social media τους να εκτοξεύονται με εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να τους ακολουθούν.

Όλα αυτά, όμως, δεν μπορούν να κρύψουν τα πραγματικά επικίνδυνα μονοπάτια, στα οποία οδήγησε τους συμμετέχοντες και το κοινό του το Love Island.

H σκοτεινή του πλευρά

Το συγκεκριμένο reality έχει λάβει χιλιάδες οργισμένα μηνύματα και παράπονα από τηλεθεατές, για τις εικόνες και το λεξιλόγιο που προβάλλει, με τους παίκτες πολλές φορές να ξεφεύγουν. Επίσης, η οργάνωση Women's Aid έχει κατακρίνει επίσημα τη μεταχείριση των γυναικών στο Love Island από τους άνδρες διαγωνιζόμενους, οι οποίοι τις εξευτελίζουν και τους συμπεριφέρονται υποτιμητικά.

Στην εποχή, λοιπόν, που ζούμε ένα ελληνικό #metoo, υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα σε ένα ελεύθερα διαθέσιμο κανάλι της τηλεόρασής μας. Η σκοτεινή πλευρά, όμως, του συγκεκριμένου reality έχει και συνέχεια.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ψυχικής Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας το Love Island έχει αρνητικό αντίκτυπο στους θεατές του, οι οποίοι αισθάνονται ανασφάλεια για το σώμα τους, βλέποντας ΜΟΝΟ καλλίγραμμα μοντέλα να παίρνουν μέρος. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί παίκτες, που πήραν μέρος στο παιχνίδι δέχθηκαν λεκτικές επιθέσεις και απειλές στα social media, ενώ για κάποιους ήρθαν στην επιφάνεια πολλά ροζ videos από το παρελθόν τους. Τέλος, και σημαντικότερο όλων είναι πως το Love Island έχει συνδεθεί με τέσσερις αυτοκτονίες μέχρι σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, δύο πρώην παίκτες (η Sophie Gradon και ο ελληνικής καταγωγής Mike Thalassitis) έβαλαν τέλος στη ζωή τους μετά από δεκάδες επιθέσεις που δέχθηκαν από διαδικτυακά trolls, ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη με το τον αγόρι της Gradon, ο οποίος αυτοκτόνησε λίγο μετά από εκείνη. Η αυτοκτονία, όμως, που πραγματικά «ταρακούνησε» το Νησί ήταν αυτή της επί πέντε σεζόν παρουσιάστριας του σόου, Caroline Flack, η οποία κρεμάστηκε μέσα στο διαμέρισμά της, τον Φεβρουάριο του 2020.

Η Flack για καιρό αντιμετώπιζε πολλά προσωπικά προβλήματα με τον τότε σύντροφό της, ενώ λίγο πριν βάλει τέλος στη ζωή της είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής της για επίθεση εις βάρος του. Πάντως, φαίνεται πως τα social media και η υπερπροβολή της μέσα στο Love Island έπαιξαν κι αυτά τα ρόλο τους, με την ίδια να δέχεται διαδικτυακό bullying. Μετά το θάνατό της έγινε σάλος στη Μεγάλη Βρετανία, με δεκάδες πολιτικούς να κατηγορούν τα social media για το συμβάν.

Από τον Φεβρουάριο του 2020 όταν και ολοκληρώθηκε η έκτη σεζόν του Love Island στο Νησί (και η μόνη χωρίς την Caroline Flack) η παραγωγή του reality «πάγωσε». Σήμερα, οι Βρετανοί συμπληρώνουν έναν χρόνο χωρίς Love Island, με την επίσημη δικαιολογία να είναι πως η φετινή σεζόν αναβλήθηκε λόγω κορονοϊού και πως θα επιστρέψει από το καλοκαίρι του 2021.

Το καλοκαίρι βέβαια, το γερμανικό Love Island όχι μόνο συνεχίστηκε κανονικά, αλλά έκανε και γυρίσματα σε μια βίλα στη Χαλκιδική. Πλέον το έχουμε και στα μέρη μας. Ευτυχώς, όχι σε ελληνική εκδοχή, αλλά στη βρετανική, τον τρίτο κύκλο της οποίας προβάλλει κάθε βράδυ (Δευτέρα με Παρασκευή) στις 23:00 το Μακεδονία TV.

Με τα εγχώρια κανάλια να συνηθίζουν να ακολουθούν τις επιτυχημένες συνταγές των ξένων συναδέλφων τους, δε θα μας κάνει εντύπωση να δούμε σύντομα και ένα ελληνικό Love Island. Άλλωστε τα δικαιώματα της παραγωγής ανήκουν ήδη στον όμιλο του ANT1.

Μήπως, όμως, μετά από όλα αυτά καλύτερα να το ξανασκεφτούν και να αφήσουν το συγκεκριμένο reality να πάει (κυριολεκτικά) από εκεί που ήρθε;