Βίντεο: Μπόμπιρας αποφάσισε να διακόψει τη μητέρα του, την ώρα που έλεγε το δελτίο ειδήσεων

Για κάποιους μπορεί να είναι καλή η τηλεργασία, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει οτι λείπουν τα προβλήματα. Δείτε για παράδειγμα τι έγινε με την Λέσλι Λόπεζ του ABC7… H μετεωρολόγος λοιπόν παρουσίαζε το δελτίο καιρού από το σπίτι της, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε στα πόδια της ένα κεφαλάκι. Ήταν ο 9 μηνών γιος της, ο οποίος είχε μάθει να μπουσουλάει, την είχε πλησιάσει και άρχισε να σκαρφαλώνει πάνω της. Από το στούντιο αποφάσισαν να κόψουν εν τέλει τα πλάνα του μικρού εισβολέα, ωστόσο ο Μπράντι Χιτ, συνάδελφος της Λόπεζ, αποφάσισε να μοιραστεί τη στιγμή της αναπάντεχης «εισβολής» με το κοινό σε βίντεο που ανήρτησε στο Τwitter.

Baby on the move! There is no stopping adorable Nolan now that he can walk during Mommy’s (@abc7leslielopez) forecast. #Love #goodmorning #ThursdayThoughts #Babies #TheBest @ABC7 pic.twitter.com/jvUcaSMyGi

— Brandi Hitt (@ABC7Brandi) January 28, 2021