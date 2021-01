Βίντεο: Ο ΗΒΟ Max σχεδιάζει σειρά με τον «Χάρι Πότερ»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ΗΒΟ Max βρίσκεται σε «εξαιρετικά πρώιμο στάδιο συζητήσεων» για τη δημιουργία τηλεοπτικής σειράς με τον Χάρι Πότερ, η οποία θα βασίζεται στα επτά μυθιστορήματα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Στελέχη της πλατφόρμας «έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με πιθανούς σεναριογράφους διερευνώντας πληθώρα ιδεών για την τηλεοπτική μεταφορά της ιστορίας του αγαπημένου ήρωα», σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, το οποίο μετέδωσε πρώτο την είδηση.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές πώς θα προχωρήσει το πρότζεκτ μετά το franchise των ταινιών που έχει αποφέρει κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μόνο «γενικές ιδέες έχουν συζητηθεί στο πλαίσιο των διερευνητικών συναντήσεων σε αυτό το αρχικό στάδιο», αναφέρει το THR.

Ωστόσο, τόσο το HBO Max όσο και η Warner αρνήθηκαν ότι βρίσκονται σε επαφές για τηλεοπτική μεταφορά. «Δεν υπάρχουν σειρές Χάρι Πότερ σε εξέλιξη στο στούντιο ή στην πλατφόρμα», αναφέρουν σε κοινή δήλωση στο The Hollywood Reporter.

Spin-off σειρές αγαπημένων franchise που λανσαρίστηκαν πρόσφατα, έχουν σημειώσει επιτυχία, όπως το «The Mandalorian», που έφερε παλιούς και νέους φαν του Star Wars στο Disney+, ενώ η σειρά «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», που τοποθετείται πριν από τα γεγονότα που αναφέρονται στην τριλογία του Τζ. Ρ.Ρ. Τόλκιν αναμένεται στο Amazon εντός του έτους.

Παρά τη δημόσια άρνηση της Warner, τα νέα για την πιθανή δημιουργία μίας νέας σειράς Χάρι Πότερ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media.

Ενώ ορισμένοι φανατικοί θαυμαστές χαιρέτισαν την ιδέα να δουν την επική ιστορία στις τηλεοπτικές τους οθόνες, άλλοι αντέδρασαν με την είδηση και το γεγονός ότι με τη νέα σειρά θα ενισχυθούν περαιτέρω οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ -αντιδράσεις οι οποίες συνδέονται με το σερί των τρανσοφοβικών δηλώσεων της.

man, a few years ago I would've lost my SHIT over an HBO Harry Potter show. I've been saying for a decade that it would be perfect for a long-form, high-budget series.

but since that show will put money into the pockets of an unapologetically transphobic piece of garbage… nty

— Ginny Di&D (@itsginnydi) January 25, 2021