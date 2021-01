Βίντεο: Οι γερμανικοί ποιμενικοί του πλανητάρχη

Η ορκωμοσία του προέδρου Τζο Μπάιντεν αναμένεται να φέρει την επιστροφή της συμφωνίας για το κλίμα του Παρισιού, την μεταρρύθμιση στο μεταναστευτικό ζήτημα, την ανακούφιση σε ζητήματα οικονομίας και πολλά άλλα. Σε μια λιγότερο πολιτική και πιο «προσωπική» – σημείωση, η ορκωμοσία του Μπάιντεν στο σημαντικότερο γραφείο της γης σηματοδοτεί επίσης την επιστροφή σκύλων στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ έχουν δυο γερμανικούς ποιμενικούς, τον Τσαμπ και τον Μέιτζορ. Ενώ ο Τσαμπ εντάχθηκε στην οικογένεια μέσω κτηνοτρόφου της Πενσυλβανίας το 2008, οι Μπάιντεν υιοθέτησαν το Μέιτζορ από το Delaware Humane Association το 2018.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την παράδοση των κατοικίδιων ζώων στον Λευκό Οίκο. Ήταν ο πρώτος σε περίπου 150 χρόνια που δεν είχε κατοικίδια ζώα στο νούμερο 1600 της λεωφόρου Πενσυλβάνια.

Η άφιξη του Μέιτζορ στον Λευκό Οίκο τον κάνει τον πρώτο σκύλο από καταφύγιο ζώων που εισέρχεται εκεί. Δεν είναι, ωστόσο, ο πρώτος σκύλος διάσωσης. Αυτή η διάκριση πηγαίνει στον Γιούκι, σκυλί που η κόρη του Λίντον Τζόνσον βρήκε εγκαταλειμμένη σε ένα βενζινάδικο του Τέξας το 1966.

Για να γιορτάσει τα πρώτα σκυλιά των ΗΠΑ, το Dial Books for Young Readers κυκλοφόρησε το βιβλίο «Champ and Major: First Dogs» (Τσαμπ και Μέιτζορ: Πρώτα σκυλιά») την Τρίτη. Η Delaware Humane Association έκανε επίσης μια εικονική ορκωμοσία για να ευαισθητοποιήσει και να χρηματοδοτήσει υπέρ των κατοικιδίων ζώων διάσωσης πριν την ορκωμοσία Μπάιντεν.

Προς τιμήν της ιστορικής μέρας και της επιστροφής κατοικιδίων στον Λευκό Οίκο, η HuffPost US συγκέντρωσε μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο των Τσαμπ και Μέιτζορ. Απολαύστε τους: