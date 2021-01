Βίντεο: Δέκα με τόνο στον παραολυμπιονίκη Δ. Καρυπίδη

Για όσους δεν γνωρίζουν, το Thank You Next ή εν συντομία ΤΥΝ, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά group στο Facebook όπου τα μέλη του περιγράφουν τις ερωτικές… πόρτες που έχουν φάει ή έχουν ρίξει.

Εκεί λοιπόν, ο Δημήτρης Καρυπίδης έκανε την καλύτερη ανάρτηση που έχει δημοσιευτεί ποτέ, έχοντας αρκετό χιούμορ και προσπαθώντας να στείλει το δικό του μήνυμα στον κόσμο.

Το μήνυμα

Χαρακτηριστικά το μήνυμα του Παραολυμπιονίκη, ο οποίος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μεξικό το 2017 τερμάτισε στην 2η θέση, τόσο στα 50, όσο και στα 100 μέτρα ύπτιο, ανέφερε…

«Με πλησιάζει νεαρό κοράσιο σε μπαρ και μου ρίχνει την εξής ατάκα: «Έχω κάνει πολλά στην ζωή μου αλλά δεν έχω πάει με άτομο με ειδικές ανάγκες και δεν έχω κάνει καροτσάτο».

TYN γιατί είμαι ΑΝΑΠΗΡΟΣ και όχι άτομο με ειδικές ανάγκες όπως επίσης λέγεται αμαξίδιο και όχι καρότσι μανίτσα μου..! Αν ήθελες αμαξάτο με ανάπηρο, το συζητούσαμε..!

Υ.Γ. Να είστε ακομπλεξάριστοι.

Υ.Γ. Να αγαπάτε τον εαυτό σας και το σώμα σας.

Υ.Γ. Ίσως το παρακάτω βίντεο σας κάνει να δείτε την ζωή με άλλο μάτι. (Ομιλία μου στο TEDxDUTH)».