Η ταινία «Μήλα» του Χρήστου Νίκου στην τελική ευθεία για τα Οσκαρ

Τα «Μήλα» η ταινία του Χρήστου Νίκου με τον Αρη Σερβετάλη βρίσκονται στην τελική ευθεία για την πεντάδα των φετινών Οσκαρ.

Εκτενή σχόλια στον διεθνή Τύπο για την ταινία «Μήλα»

Από τις πρώτες ημέρες του 2021 τα «Μήλα» είναι διαρκώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Τύπου σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, με εγκωμιαστικά σχόλια για την ταινία και τους συντελεστές.

• Η εφημερίδα Los Angeles Times στην ηλεκτρονική της έκδοση, στις 12 Ιανουαρίου, γράφει: «Η πρόταση της Ελλάδας μάς φέρνει μπροστά σε μια πραγματικότητα που δεν είναι διαφορετική από τη δική μας, όταν ένας άγνωστος ιός ρίχνει ξαφνικά τους ανθρώπους σε αμνησία». Η εφημερίδα παραθέτει αποσπάσματα από συνέντευξη του Χρήστου Νίκου, σε ένα από αυτά ο Έλληνας σκηνοθέτης λέει: «Οι θεατές της ταινίας τη βρίσκουν επίκαιρη. Αισθάνονται τα στοιχεία της αβεβαιότητας για το μέλλον, της μοναξιάς και της απώλειας».

The Hollywood Reporter: Τα Μήλα ανάμεσα στις τρεις καλύτερες ξενόγλωσσες του 2020

• Το περιοδικό The Hollywood Reporter έχει τα Μήλα ανάμεσα στις τρεις καλύτερες ξενόγλωσσες ταινίες του 2020. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της Αμερικανικής Ακαδημίας μπορούν να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους σε όλες τις κατηγορίες των Όσκαρ. Το ίδιο περιοδικό, σε εκτενές δημοσίευμά του για τα Όσκαρ και τις φετινές δυστοπικές ξενόγλωσσες ταινίες, μετά τον περυσινό θρίαμβο των κορεάτικων Παράσιτων, επισημαίνει: «Τα Μήλα είναι μια λεπτή σάτιρα για την τεχνολογία, για τα apple στις τσέπες μας που μάς κλέβουν την μνήμη και την προσωπική μας ταυτότητα. Ο ήρωας της ταινίας, όμως, ξυπνάει με αμνησία σε έναν αναλογικό κόσμο χωρίς ίντερνετ και κινητά για να καταγράψει σε μια παλιά Polaroid τις καινούργιες εμπειρίες του, που θα τον βοηθήσουν να συνθέσει μια νέα μνήμη».

• Το Screen Daily, το ημερήσιο ηλεκτρονικό δελτίου του βρετανικού περιοδικού Screen International, στις 8 Ιανουαρίου, τοποθετεί τα Μήλα στην 6η θέση μιας λίστας με τις καλύτερες ταινίες του 2020. Στην ίδια έκδοση συστήνει στους αναγνώστες του τον Χρήστο Νίκου, σε κοινή συνέντευξη με άλλους δύο πρωτοεμφανιζόμενους Ευρωπαίους δημιουργούς, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη φέτος διαθέτει ισχυρές προτάσεις για την κατηγορία του Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας.

Μία σουρεαλιστική ιστορία που κερδίζει

Μια αναπάντεχη επιδημία που προκαλεί ξαφνική αμνησία στους ανθρώπους, βρίσκει τον Άρη, ένα άντρα γύρω στα 40, να ακολουθεί ένα ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο περιλαμβάνει καθημερινές αποστολές. Μετά την ολοκλήρωση κάθε αποστολής, ο Άρης βγάζει μια φωτογραφία πολαρόιντ ως αποδεικτικό στοιχείο. Προσπαθώντας να δημιουργήσει μια νέα ζωή και αναμνήσεις, θα συναντήσει την Άννα – μια γυναίκα που βρίσκεται στο ίδιο πρόγραμμα.

Η πορεία της ταινίας προς τα Οσκαρ

Προηγήθηκε η μεγάλη πορεία τους σε διεθνή φεστιβάλ, με βραβεία και καλές κριτικές, στη διάρκεια μιας δύσκολης χρονιάς λόγω της πανδημίας, που έφερε την παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα σε μια πρωτόγνωρη καθημερινότητα συνεχών σοκ. Τα Όσκαρ φέτος θα απονεμηθούν τον Απρίλιο. Ο πυρετός τους άρχισε ν’ ανεβαίνει με το ξεκίνημα του 2021 προκαλώντας θερμά συναισθήματα και θετικές σκέψεις. Η πρόσφατη πρόβλεψη του περιοδικού Variety, που ανεβάζει τα Μήλα στη 16η θέση ανάμεσα σε ταινίες από 70 χώρες που φιλοδοξούν ν’ ακουστούν στην πεντάδα των υποψηφίων για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, κάνει τους έλληνες αισιόδοξους. Συμπαραγωγός της ταινίας είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Η Κέιτ Μπλάνσετ στηρίζει την ελληνική ταινία

Τα Μήλα, η πρόταση της Ελλάδος για τις υποψηφιότητες στην κατηγορία της Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, στη διαδρομή τους προς το Όσκαρ έχουν πολύτιμη σύμμαχό τους την Κέιτ Μπλάνσετ. Ως γνωστόν, η διάσημη ηθοποιός συνδράμει από τη θέση του executive producer στην προώθηση της ταινίας. Ενδεικτική ήταν η συζήτηση στο κανάλι του διαδικτυακό περιοδικού TheWrap στο YouTube, στις 7 του περασμένου Δεκεμβρίου, όταν η Μπλάνσετ σύστησε τον Έλληνα σκηνοθέτη στο κοινό και στα μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας (Δείτε το βίντεο ΕΔΩ). Η πράξη αυτή της διάσημης ηθοποιού πιστοποιεί την αξιοπιστία και τη δυναμική που απέκτησε την τελευταία δεκαετία η ελληνική ταινία διεθνώς.

Online την η ταινία «Μήλα» την Κυριακή

Σε κοινή δράση για να φτάσει η ελληνική πρόταση στα Όσκαρ προχώρησαν το Los Angeles Greek Film Festival και το UCLA Stavros Niarchos Foundation Center for the Study of Hellenic Culture. Συγκεκριμένα, την Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, θα προβάλουν διαδικτυακά τα Μήλα –η 24ωρη διάθεση της ταινίας θα είναι ελεύθερη- παρέχοντας τη δυνατότητα και στους ψηφοφόρους της Αμερικανικής Ακαδημίας να δουν την ταινία. Στην ίδια πλατφόρμα θα διατίθεται μαζί με τα Μήλα και η ταινία Index του Νικόλα Κολοβού, που προσδοκά την είσοδό της στην πεντάδα υποψηφίων για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους. Δείτε το τρέιλερ της ταινίας

Οι συντελεστές της ταινίας Μήλα (Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβενία / 2020) υποστηριζόμενη από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Παραγωγός: Ηρακλής Μαυροειδής / Συμπαραγωγή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου / Σκηνοθεσία: Χρήστος Νίκου / Σενάριο: Χρήστος Νίκου, Σταύρος Ράπτης / Διεύθυνση φωτογραφίας: Bartosz Swiniarski

Μοντάζ: Γιώργος Ζαφείρης / Σκηνικά: Έφη Μπίρμπα / Μουσική: The Boy

Ερμηνείες: Άρης Σερβετάλης, Σοφία Γεωργοβασίλη, Άννα Καλαϊτζίδου, Αργύρης Μπακιρτζής.

