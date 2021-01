Πέθανε ο συνιδρυτής και κιθαρίστας των New York Dolls, Σιλβέιν Σιλβέιν

Ο Σιλβέιν Σιλβέιν, συνιδρυτής και κιθαρίστας του θρυλικού proto-punk συγκροτήματος των αρχών της δεκαετίας του 1970, New York Dolls, πέθανε την Τετάρτη μετά από μάχη με τον καρκίνο, σύμφωνα με ανάρτηση της συζύγου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν 69 ετών.

«Όπως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, ο Σιλβέιν έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Αν και τον πολέμησε με γενναιότητα, χθες πέθανε από αυτήν την ασθένεια. Ενώ θρηνούμε την απώλεια του, γνωρίζουμε ότι είναι τελικά ήρεμος και χωρίς πόνο. Ανεβάστε τη μουσική του, ανάψτε ένα κερί, πείτε μια προσευχή» αναφέρει στην ανάρτησή η σύζυγός του, Γουάντα Ο’ Κέιλεϊ Μιζράχι.

Οι Dolls άσκησαν τεράστια επιρροή στην punk rock και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Αναδυόμενοι από τα κλαμπ της Κάτω Ανατολικής Πλευράς της Νέας Υόρκης, οι New York Dolls, Τζόνι Θάντερς και Σιλβέιν Σιλβέιν, Ντέιβιντ Γιόχανσεν, Μπίλι Μούρσια και Άρθουρ Κέιν υιοθέτησαν ένα ανδρόγυνο look.

«Νομίζαμε ότι αυτή έπρεπε να είναι η εμφάνισή σου αν ήσουν σε ροκ συγκρότημα» δήλωσε στο Kerrang! Το 2000 ο αρχηγός του συγκροτήματος, Ντέιβιντ Γιόχανσεν.

Η τεράστια επιρροή τους ακούγεται στους Ramones, που τους ακολούθησαν μόλις δύο χρόνια μετά, καθώς και τους Sex Pistols και ολόκληρο το πανκ κίνημα. Ενώ αποδυναμώθηκαν από τον εθισμό στα ναρκωτικά, τις διαμάχες και τη γενικά απείθαρχη συμπεριφορά, θεωρείται ότι το ροκ εν ρολ από το 1975 και μετά δεν θα ήταν αυτό που είναι χωρίς τους New York Dolls.

Γεννημένος ως Σιλβέιν Μιζράχι στο Κάιρο της Αιγύπτου την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το 1951, ο Σιλβέιν Σιλβέιν έζησε επίσης στη Γαλλία προτού μετακομίσει στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του. Έγινε φίλος με τον πρώτο ντράμερ των Dolls Μπίλι Μούρσια στο γυμνάσιο και έπαιξε σε μπάντες μαζί του ως έφηβος. Οι δυο τους εργάστηκαν σε καταστήματα ρούχων και στη βιομηχανία μόδας και σε μία επιχείρηση απέναντι από ένα κατάστημα που επιδιόρθωνε κούκλες που έφερε την επωνυμία New York Doll Hospital, το οποίο οδήγησε στο όνομα του μελλοντικού γκρουπ τους. Οι δύο χώρισαν για λίγο προτού ξανασυναντηθούν στο συγκρότημα «Actress with Thunders» και συναντήσουν τον μπασίστα Άρθουρ Κέιν. Με την προσθήκη του Γιόχανσεν, το συγκρότημα εξελίχθηκε στους New York Dolls.

Σκόπιμα προκλητικοί με γκαρνταρόμπα από φθηνά καταστήματα γυναικείων ενδυμάτων στην Κάτω Ανατολική Πλευρά της Νέας Υόρκης – με την εξειδίκευση των Σιλβέιν και Μούρσια στη μόδα – οι Dolls έκαναν αίσθηση από την ίδρυσή τους το 1971.

Προσκλήθηκαν να ανοίξουν συναυλία του Ροντ Στιούαρτ στη Βρετανία το 1972 και τότε το συγκρότημα υπέστη το πρώτο μεγάλο σοκ, όταν ο Μούρσια πέθανε σε δυστύχημα που συνδεόταν με ναρκωτικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Στο γκρουπ εντάχθηκε ο Τζέρι Νόλαν και υπέγραψαν στη Mercury Records με συνθέτη τον Πολ Νέλσον.

Με τραγούδια όπως «Personality Crisis», «Trash» και «Looking for a Kiss» και παραγωγό τον Τοντ Ρούντγκρεντ με τον οποίο το συγκρότημα ήρθε σε ρήξη αν και αργότερα αναγνώρισε ότι έκανε εξαιρετική δουλειά, το άλμπουμ New York Dolls θεωρείται μνημειώδες και συναρπαστικό. Ωστόσο την εποχή εκείνη δεν υπήρξε ομοφωνία, όπως μαρτυρά το γεγονός οι New York Dolls ψηφίστηκαν από τους αναγνώστες του περιοδικού Creem το Καλύτερο Πρωτοεμφανιζόμενο και το Χειρότερο Πρωτοεμφανιζόμενο Συγκρότημα.

Ο Σιλβέιν συνεισφέρει με κιθάρα, πιάνο και φωνητικά στα πρώτα δύο άλμπουμ των Dolls, το New York Dolls του 1973 και το Too Much Too Soon του 1974.

Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος ο Σιλβέιν κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του άλμπουμ που έφερε το όνομά το 1979. Ηχογράφησε πολλά άλμπουμ ως σόλο καλλιτέχνης μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Όταν οι New York Dolls επανενώθηκαν, ο Σιλβέιν εμφανίστηκε στα τελευταία τους άλμπουμ One Day It Will Please Us to Remember Even This (2006), Cause I Sez So (2009) και Dancing Backward in High Heels (2011).

Το 2019 ο Σιλβέιν Σιλβέιν διαγνώσθηκε με καρκίνο και πολλοί φίλοι του, μεταξύ άλλων ο Κιθ Ρίτσαρντς των Rolling Stones συμμετείχαν σε εκστρατεία συγκέντρωσης οικονομικής βοήθειας για τη θεραπεία του.

Ο κιθαρίστας του γκρουπ της Πάτι Σμιθ και δημοσιογράφος της ροκ Λένι Κέι έσπευσε να αποτίσει φόρο τιμής μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, σύμφωνα με το Variety.

«Ο Σιλ αγαπούσε το rock end roll. Η χαρά του πάνω στη σκηνή, το λαμπερό χαμόγελό του, όταν έπαιζε την κιθάρα του, αποκάλυπτε την αίσθηση του θαύματος που πρέπει να είχε νιώσει στην ηλικία των 10 ετών, μεταναστεύοντας από το Κάιρο με την οικογένειά του το 1961, όταν το πλοίο αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και αντίκρισε Το Άγαλμα της Ελευθερίας για πρώτη φορά » έγραψε ο Κέι.

Με τον θάνατο του Σιλβέιν Σιλβέιν ο Ντέιβιντ Γιόχανσεν είναι το μοναδικό εν ζωή μέλος του αρχικού σχήματος των New York Dolls.