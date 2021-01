Πέρασε η Γιουνάιτεντ στην ματσάρα του «Ολντ Τράφορντ»! (βίντεο)

Η ομάδα του Κλοπ με τρεξίματα, με πίεση ψηλά μέχρι το πρώτο γκολ, όσο και στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως, έδειξε ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο, βελτιωμένο, σε σύγκριση με τον τελευταίο καιρό και την αδυναμία που παρουσίαζε στον αγωνιστικό χώρο. Στο 18ο λεπτό από τρομερή κάθετη μπαλιά του Φιρμίνο, ο Σαλάχ «εκτέλεσε» από κοντά τον Χέντερσον για το 1-0.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» αντέδρασαν πολύ σωστά όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ, οι Γκρίνγουντ, Καβάνι, Ράσφορντ και Πογκμπά ξεχώρισαν στις προσπάθειες της ομάδας του Σόλσκιερ και στο 26′ ήρθε το 1-1. Από εκπληκτική αλλαγή παιχνιδιού από αριστερά προς τα δεξιά από τον Ράσφορντ, ο Γκρίνγουντ κατέβασε όμορφα και πλάσαρε σωστά τον Άλισον για το 1-1.

Μέχρι τη λήξη του πρώτου μέρους η Γιουνάιτεντ είχε την υπεροχή δίχως όμως να καταφέρει να κάνει την ανατροπή, την οποία τελικά θα κατάφερνε στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους. Πανέμορφη μπαλιά με τη μία από τον σκόρερ του πρώτου τέρματος προς τον δημιουργό, λάθος του Ρις Γουίλιαμς και ο Ράσφορντ τελείωσε ωραία τη φάση για το 2-1 στο 48′.

Η Λίβερπουλ ήταν εκείνη που ανέβηκε αμέσως για να βρει την απάντηση, ο Σαλάχ από ωραίο γύρισμα του Φιρμίνο και πανέξυπνη προσποίηση του Μίλνερ πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Χέντερσον για το 2-2 στο 58ο λεπτό και ο Αιγύπτιος έχασε κι άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια, με τον τερματοφύλακα της Γιουνάιτεντ να του αρνείται το χατ-τρικ.

Στο 66′ ο Μπρούνο Φερνάντες πέρασε με αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και στο 78ο λεπτό έκανε τη διαφορά εκτελώντας πανέξυπνα ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή για το τελικό 3-2 και την πρόκριση των «κόκκινων διαβόλων» στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας. Δοκάρι είχε ο Καβάνι σε κεφαλιά στο 88ο λεπτό.

Επόμενος αντίπαλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πλέον, η Γουέστ Χαμ, ξανά στο «Ολντ Τράφορντ».

Όσο για τα ματς που προηγήθηκαν και πέρα από το 3-1 της Τσέλσι επί της Λούτον στο χιονισμένο Λονδίνο, η Λέστερ αν και βρέθηκε να χάνει από την Μπρέντφορντ είχε τον τρόπο να επιβληθεί και να φτάσει στο 3-1, ενώ, η Μπέρνλι ήταν επιβλητική απέναντι στην Φούλαμ και με δυο γκολ του Τζέι Ροντρίγκες κι ένα του Λονγκ έφτασε στο 3-0 στο «Craven Cottage».

