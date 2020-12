Ουδέν κακό αμιγές καλού

Δεύτερον: Απενοχοποιήσαμε την ατημέλητη πλευρά μας και μας αποδεχτήκαμε έτσι όπως προέκυψε να είμαστε: ακούρευτοι και ακούρευτες, με πιτζάμες και φόρμες, ίσως με παραπάνω κιλά, σίγουρα χωρίς γυμναστήριο και χωρίς πολλά-πολλά φτιασιδώματα. Ναι, ακόμα και όσοι στην πρώτη καραντίνα επένδυσαν σε μια εικόνα περισσότερο άρτια αισθητικά στα zoom meetings τους, νομίζω στην δεύτερη είπαν το λυτρωτικό,”it is what it is“ και με επίγνωση της ματαιότητας αποδόμησαν την εικόνα ως προτεραιότητα.