Νεϊμάρ: Απαντά στα Μέσα που έκαναν λόγο για κορονοπάρτι 500 ατόμων (βίντεο)

Τα Μέσα κυρίως της Βραζιλίας ανέφεραν ότι ο Νεϊμάρ ετοίμαζε πάρτι κορονοϊού με τη συμμετοχή 500 ατόμων. Μάλιστα, για αυτό το λόγο ο εισαγγελέας είχε καλέσει σε απολογία τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό.

Για αυτό το λόγο ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν απάντησε με μία έξυπνη ανάρτηση στα social media. Με ένα μικρό βίντεο έδειξε ότι θα γιόρταζε την αλλαγή του χρόνου οικογενειακά και με φίλους του κάνοντας όλοι οι συμμετέχοντες rapid test.

Μάλιστα, στα βίντεο που έχουν ανέβει ο Νεϊμάρ δείχνει και τις απαραίτητες αποστάσεις που υπάρχουν στα τραπέζια.

Neymar makes fun of the media after they reported he was having a “500 person” New Years party 😂 pic.twitter.com/K7yef56Rxj

